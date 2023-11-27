642-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 В останні два місяці Росія активізувала мережу "приспаних" шпигунів в Україні, заявив в інтерв'ю The Times секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, " приспані" російські агенти, впроваджені в державні структури, зокрема в СБУ, отримали наказ підірвати єдність країни. Секретар РНБО зазначив, що російські агенти прагнуть використати "так звану напруженість" між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, розповсюджуючи "неправдиві відомості", щоб вбити клин між політичними та військовими лідерами. Також агенти намагалися розпалити антиурядові настрої серед населення та організувати антивоєнні мітинги.

11:15 Працівники ДБР завершили розслідування авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах Київської області, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані за маршрутом запланованого руху, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах, проте ніхто з посадовців вильоту не скасував або не переніс на пізніше, до моменту більш сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду - багатоповерховий будинок і почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею. Під час падіння гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

11:05 Внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками Києва у ніч на 25 листопада було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ, неподалік був збитий один із «Шахедів». Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі, повибивало склопакети, пошкоджено фурнітуру на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало, розповів Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ. Окрім храму постраждала фурнітура трьох дверей в резиденції Глави Церкви, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору.

10:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

161,7% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

59,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

171,5% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

255,6% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

81,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:25 Через негоду (шквальний вітер, сніг, заметіль) в Україні знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях, повідомили в Міненерго. Найскладніша ситуація в Одеській (148 тисяч споживачів в 349 населених пунктів), Миколаївській (94 тисячі споживачів в 266 населених пунктів), Київській (40 тисяч споживачів в 220 населених пунктів) областях, знеструмлення через погоду фіксуються у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

10:00 Американський військовий корабель USS Mason прийшов на допомогу танкеру Central Park, захопленому в неділю озброєними людьми в Аденській затоці. Танкер під час захоплення подав сигнал лиха. Пірати, які захопили судно, так і не змогли дістатися до екіпажу, який сховався в безпечному відсіку. Під час наближення американського військового корабля зловмисники намагалися втекти на човні, проте були захоплені американським есмінцем за підтримки есмінця ВМС Японії. При переслідуванні американцями піратів з території Ємену у бік американського корабля та танкера було випущено дві балістичні ракети. Однак вони не долетіли до цілі. На жодному із суден не було жодних пошкоджень чи повідомлень про травми, йдеться у повідомленні Центрального командування США.

09:50 Через снігопад на 14 автодорогах України перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Найбільше снігу – на дорогах Одещини (70-200 см) та Миколаївщини (до 60 см). На півночі України – 20-30 см, на заході та в центрі – 10 см.

09:40 Вчора в Одесі через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання. В з районних котелень великої потужності внаслідок штормового вітру впала частина стометрової труби димаря.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 25 на 26 листопада російські війська здійснили серію ударів безпілотниками "Шахед" по території України.

• Як повідомляється, українське Головне управління розвідки провело широкомасштабний удар безпілотниками по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські сили в нанесенні удару по окупованій Донецькій області, що спричинило масштабні відключення електроенергії.

• Повідомляється, що російські війська скаржаться на вразливість російських наземних ліній комунікацій на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних заяв на слабкість російських сил на східному березі.

• Росія продовжує стикатися з нестачею кваліфікованої і некваліфікованої робочої сили на тлі непослідовної і суперечливої політики Кремля, яка відштовхує росіян, що втекли з Росії, і трудових мігрантів від роботи в Росії, водночас намагаючись збільшити російські промислові потужності і чисельність збройних сил.

• Верховний суд Росії постановив, що деякі мобілізовані росіяни мають право служити на російській альтернативній цивільній службі, а не на передовій.

• Російські окупаційні чиновники продовжують впроваджувати програми, спрямовані привчити українських дітей в окупованій Україні до російської національної та культурної ідентичності.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: