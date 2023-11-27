Корабель ВМС США звільнив танкер, захоплений піратами біля берегів Ємену.

Танкер перебуває в безпеці, екіпаж, судно та вантаж не постраждали.

Американський військовий корабель USS Mason прийшов на допомогу танкеру Central Park, захопленому в неділю озброєними людьми в Аденській затоці. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Невеликий танкер Central Park, який перевозить хімічні вантажі, був захоплений піратами в неділю, 26 листопада, біля берегів Ємену. Судно хоч і плаває під ліберійським прапором перебуває під управлінням ізраїльської компанії Zodiac Maritime Ltd, яка базується у Лондоні. Ця компанія входить до Zodiac Group, яка належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу. Команда танкера на чолі з турецьким капітаном складається з 22 осіб – громадян В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії, Росії та Філіппін.

Танкер під час захоплення подав сигнал лиха. Пірати, які захопили судно, так і не змогли дістатися до екіпажу, який сховався в безпечному відсіку. Під час наближення американського військового корабля зловмисники намагалися втекти на човні, проте були захоплені американським есмінцем за підтримки есмінця ВМС Японії.

При переслідуванні американцями піратів з території Ємену у бік американського корабля та танкера було випущено дві балістичні ракети. Однак вони не долетіли до цілі. На жодному із суден не було жодних пошкоджень чи повідомлень про травми, йдеться у повідомленні Центрального командування США.

Жодних подробиць про учасників нападу поки що не подавалося. Наразі вони допитуються американськими військовиками в рамках боротьби з піратством.

У компанії Zodiac Maritime, яка володіє Central Park, назвали захоплення актом піратства і повідомили, що судно «перебуває в безпеці, і весь екіпаж, судно та вантаж не постраждали». Танкер перевозив фосфорну кислоту, яку використовують в основному для виробництва добрив.

Напад на судно Central Park – наразі останній у серії схожих атак у водах близькосхідного реґіону з моменту початку війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.