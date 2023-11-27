Корабель ВМС США звільнив танкер, захоплений піратами біля берегів Ємену.

Танкер перебуває в безпеці, екіпаж, судно та вантаж не постраждали.

 

 

Американський військовий корабель USS Mason прийшов на допомогу танкеру Central Park, захопленому в неділю озброєними людьми в Аденській затоці. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Невеликий танкер Central Park, який перевозить хімічні вантажі, був захоплений піратами в неділю, 26 листопада, біля берегів Ємену. Судно хоч і плаває під ліберійським прапором перебуває під управлінням ізраїльської компанії Zodiac Maritime Ltd, яка базується у Лондоні. Ця компанія входить до Zodiac Group, яка належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу. Команда танкера на чолі з турецьким капітаном складається з 22 осіб – громадян В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії, Росії та Філіппін.

 

Танкер під час захоплення подав сигнал лиха. Пірати, які захопили судно, так і не змогли дістатися до екіпажу, який сховався в безпечному відсіку. Під час наближення американського військового корабля зловмисники намагалися втекти на човні, проте були захоплені американським есмінцем за підтримки есмінця ВМС Японії.

 

При переслідуванні американцями піратів з території Ємену у бік американського корабля та танкера було випущено дві балістичні ракети. Однак вони не долетіли до цілі. На жодному із суден не було жодних пошкоджень чи повідомлень про травми, йдеться у повідомленні Центрального командування США.

 

Жодних подробиць про учасників нападу поки що не подавалося. Наразі вони допитуються американськими військовиками в рамках боротьби з піратством.

 

У компанії Zodiac Maritime, яка володіє Central Park, назвали захоплення актом піратства і повідомили, що судно «перебуває в безпеці, і весь екіпаж, судно та вантаж не постраждали». Танкер перевозив фосфорну кислоту, яку використовують в основному для виробництва добрив.

 

Напад на судно Central Park – наразі останній у серії схожих атак у водах близькосхідного реґіону з моменту початку війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

27.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
641-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
26.11.23 | | Україна
Подвійна роль школи
Вікторія БРИНДЗА
Шанс – у переосмисленні школи з радше освітньої інституції на осередок спільноти, острівець безпеки, на якому закладається новий тип стосунків
25.11.23 | | Дискурси
У місті у якому ти не був
Василь МАХНО
…то що у ньому ти згубив й забув? Це відчуття забутого і втрат Це вихід одночасно з сотні брам із розпачем заблудлої дитини
25.11.23 | | Дискурси
640-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення.
25.11.23 | | Україна
Західні аномалії Володимира Малика
Олеся Ісаюк
Історія з Кульчицьким – повністю справа українських рук: європейська столиця, врятована українськими руками без жодної присутності “старшого брата”
24.11.23 | | Україна
VIII Театральний фестиваль Традиції «DREVO»
Тарас Компаніченко і «Хорея Козацька», Майстерня степового розспіву «Євшан-Зілля» і народний співак Олексій Заєць, Наталія Половинка та Театральний Центр «Слово і голос» об’єдналися у спільній виставі за Григорієм Сковородою «Розмова птахів».
24.11.23 | | Штука
639-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення.
24.11.23 | | Україна
Радість вміння
Тарас Прохасько
Не зможеш усього, що видавалося можливим у житті. Але то, що можеш, роби так, як можливо максимально.
23.11.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.