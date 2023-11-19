634-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 За минулий тиждень, з 13 по 19 листопада, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 490 російських атак (як і позаминулого), при цьому знищено 6620 одиниць особового складу (позаминулого – 6660): в середньому 13,5 втрат особового складу ворога за атаку.
11:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 89 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Росія, ймовірно, розглядає можливість повернення на озброєння висотного розвідувального літака радянських часів М-55 «Геофізіка». З робочою стелею понад 21,5 км літак нещодавно використовувався як дослідницька платформа для наук про землю. Однак було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.
• Критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки (ISTAR). Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.
• Існує реальна можливість того, що М-55 повернеться на фронт для посилення обмежених можливостей Росії у сфері ISTAR над Україною. Робота на великих висотах дозволяє сенсорам працювати на значній дальності. Майже напевно, що літак буде здійснювати місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.
10:25 Російські війська останнім часом не виводять кораблі у Чорне та Азовське моря для застосування ракетного озброєння через погіршення погодних умов, пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, додавши, що певні проблеми через негоду відчуває і російська авіація: "Застосування самих систем озброєння неможливе. Корвети досить стійкі до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на дещо інші умови використання".
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
159,2% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
58,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
168,5% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),
251,3% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),
80,6% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),
41,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Один російський БПЛА українська ППО збила над Звенигородщиною в Черкаській області, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.
09:40 У Київській області внаслідок нічної атаки ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (повітряна тривога тривала майже 5 годин) було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, жертв та постраждалих немає. Під час атаки безпілотників ППО вразила на території Києва та на підступах до міста близько десятка ворожих цілей.
09:25 Вночі росіяни атакували з півночі (Курська область – РФ) ударними БпЛА типу «Shahed». Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (75%).
За минулий тиждень росіяни запустили 95 ударних БпЛА типу «Shahed», 76 з них (80%) було знищено.
09:15 Станом на 7:30 в Чорному та Азовському морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська в ніч з 17 на 18 листопада завдали по Україні серії ударів безпілотниками.
• Урядовий чиновник Киргизстану закликав російський уряд допомогти киргизьким мігрантам у Росії на тлі останніх пропозицій російських урядовців зменшити можливості роботи мігрантів у Росії.
• Повідомляється, що суди в Республіці Дагестан продовжують звинувачувати учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в незначних адміністративних злочинах, у той час як окремі російські ультранаціоналісти закликають посилити державний контроль, щоб приборкати ймовірне поширення ісламського екстремізму в Дагестані.
• Уряд Росії продовжує намагатися обмежити доступ громадян до Інтернету та посилити контроль над російським інформаційним простором.
• Повідомляється, що Європейська комісія включить санкції щодо продажу нафтових танкерів Росії в майбутній пакет санкцій, щоб стримати російські схеми обходу ліміту цін G7 на російську сиру нафту та нафтопродукти.
• Повідомляється, що Росія заморозила обмін військовополоненими з Україною з літа 2023 року.
08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
19.11.2023
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 з 38 ударних БпЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Знищено 15 з 20 ворожих дронів.
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Степове, Авдіївки, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.
На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.
На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.