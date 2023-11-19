634-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 За минулий тиждень, з 13 по 19 листопада, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 490 російських атак (як і позаминулого), при цьому знищено 6620 одиниць особового складу (позаминулого – 6660): в середньому 13,5 втрат особового складу ворога за атаку.

11:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 89 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія, ймовірно, розглядає можливість повернення на озброєння висотного розвідувального літака радянських часів М-55 «Геофізіка». З робочою стелею понад 21,5 км літак нещодавно використовувався як дослідницька платформа для наук про землю. Однак було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах. • Критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки (ISTAR). Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами. • Існує реальна можливість того, що М-55 повернеться на фронт для посилення обмежених можливостей Росії у сфері ISTAR над Україною. Робота на великих висотах дозволяє сенсорам працювати на значній дальності. Майже напевно, що літак буде здійснювати місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.

10:25 Російські війська останнім часом не виводять кораблі у Чорне та Азовське моря для застосування ракетного озброєння через погіршення погодних умов, пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, додавши, що певні проблеми через негоду відчуває і російська авіація: "Застосування самих систем озброєння неможливе. Корвети досить стійкі до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на дещо інші умови використання".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

159,2% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

58,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

168,5% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

251,3% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

80,6% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

41,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Один російський БПЛА українська ППО збила над Звенигородщиною в Черкаській області, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

09:40 У Київській області внаслідок нічної атаки ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (повітряна тривога тривала майже 5 годин) було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, жертв та постраждалих немає. Під час атаки безпілотників ППО вразила на території Києва та на підступах до міста близько десятка ворожих цілей.

09:25 Вночі росіяни атакували з півночі (Курська область – РФ) ударними БпЛА типу «Shahed». Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (75%).

За минулий тиждень росіяни запустили 95 ударних БпЛА типу «Shahed», 76 з них (80%) було знищено.

09:15 Станом на 7:30 в Чорному та Азовському морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч з 17 на 18 листопада завдали по Україні серії ударів безпілотниками. • Урядовий чиновник Киргизстану закликав російський уряд допомогти киргизьким мігрантам у Росії на тлі останніх пропозицій російських урядовців зменшити можливості роботи мігрантів у Росії. • Повідомляється, що суди в Республіці Дагестан продовжують звинувачувати учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в незначних адміністративних злочинах, у той час як окремі російські ультранаціоналісти закликають посилити державний контроль, щоб приборкати ймовірне поширення ісламського екстремізму в Дагестані. • Уряд Росії продовжує намагатися обмежити доступ громадян до Інтернету та посилити контроль над російським інформаційним простором. • Повідомляється, що Європейська комісія включить санкції щодо продажу нафтових танкерів Росії в майбутній пакет санкцій, щоб стримати російські схеми обходу ліміту цін G7 на російську сиру нафту та нафтопродукти. • Повідомляється, що Росія заморозила обмін військовополоненими з Україною з літа 2023 року.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: