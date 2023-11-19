Байден запевнив, що США не відступлять перед Путіним та ХАМАС.

За його словами, США рішуче налаштовані на підтримку України, оскільки сприймають її як інвестицію у власну безпеку.

Президент США Джо Байден у колонці, опублікованій у газеті The Washington Post, провів паралелі між діями президента Росії Володимира Путіна та палестинського угруповання ХАМАС. Він зазначив, що в них обох схожі методи та цілі у боротьбі відповідно проти України та Ізраїлю.

«І Путін, і ХАМАС борються за те, щоби стерти з мапи сусідні демократичні держави. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати реґіональну стабільність й інтеґрацію і скористатися безладом. Америка не може дозволити цьому статися і не дозволить. На користь нашої національної безпеки і на благо всього світу», — заявив Байден.

Глава Білого дому в своїй статті також запевнив, що країна «підтримує відважних українців, які захищають свою свободу та батьківщину». «Ми рішуче налаштовані на підтримку України сьогодні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігатиме ширшому конфлікту завтра. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – написав Байден.

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Байден написав, що прагне «не просто зупинити війну сьогодні, а покласти край війні раз і назавжди». «Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб не допустити поширення та ескалації конфлікту далі», – додав американський лідер.

Байден підкреслив, що «палестинський народ заслуговує на свою власну державу і майбутнє, в якому не буде ХАМАС». Глава Білого дому також засудив прояви антисемітизму у Сполучених Штатах та закликав боротися з будь-якими проявами ненависті на расовому, етнічному та релігійному ґрунті.