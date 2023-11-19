Байден запевнив, що США не відступлять перед Путіним та ХАМАС.

За його словами, США рішуче налаштовані на підтримку України, оскільки сприймають її як інвестицію у власну безпеку.

 

 

Президент США Джо Байден у колонці, опублікованій у газеті The Washington Post, провів паралелі між діями президента Росії Володимира Путіна та палестинського угруповання ХАМАС. Він зазначив, що в них обох схожі методи та цілі у боротьбі відповідно проти України та Ізраїлю.

 

«І Путін, і ХАМАС борються за те, щоби стерти з мапи сусідні демократичні держави. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати реґіональну стабільність й інтеґрацію і скористатися безладом. Америка не може дозволити цьому статися і не дозволить. На користь нашої національної безпеки і на благо всього світу», — заявив Байден.

 

Глава Білого дому в своїй статті також запевнив, що країна «підтримує відважних українців, які захищають свою свободу та батьківщину». «Ми рішуче налаштовані на підтримку України сьогодні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігатиме ширшому конфлікту завтра. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – написав Байден.

 

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Байден написав, що прагне «не просто зупинити війну сьогодні, а покласти край війні раз і назавжди». «Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб не допустити поширення та ескалації конфлікту далі», – додав американський лідер.

 

Байден підкреслив, що «палестинський народ заслуговує на свою власну державу і майбутнє, в якому не буде ХАМАС». Глава Білого дому також засудив прояви антисемітизму у Сполучених Штатах та закликав боротися з будь-якими проявами ненависті на расовому, етнічному та релігійному ґрунті.

19.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23 | | Україна
Німецький журналіст за кремлівські гроші
Максим МУЛЯР
У Німеччині розпалюється скандал навколо відомого публіциста Губерт Зайпель, виявляється він працював на Кремль за непогані гроші. Формував позитивний імідж Росії та Путіна. Та хіба лише він?
17.11.23 | | У світі
632-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення.
17.11.23 | | Україна
Історії робляться тут
Тарас Прохасько
Хочу, аби про нас було що розказувати у цілому світі ще більше, як ми можемо сказати про них.
16.11.23 | | Дискурси
Шлях до свободи чи неминуча відповідальність?
Оксана Дащаківська
Справедливість – це не про користь лиш, а й про зменшення страждання. Тому це буде однією з вимог українського суспільства.
16.11.23 | | Галичина
631-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
16.11.23 | | Україна
Пригоди львівських сурмачів
Юрій Винничук
Як лиш згадаю, скільки років я нудив про те, що треба сурмача на Ратушу! Всі махали головами: ая, ая, треба. І ніц не робили
15.11.23 | | Дискурси
Караїми Галича: понад століття тому і сьогодні
Антон Божук
Опублікована акурат 110 років тому у двотижневику «Ілюстрована Україна» розвідка Володимира Гребеняка про історію караїмської громади у нас
15.11.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.