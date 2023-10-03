587-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Нове опитування російського державного російського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ) свідчить про те, що влада успішно використовує позначення "іноземного агента" як інструмент для маніпулювання громадською думкою за антизахідними, провоєнними наративами держави. • 26 вересня 2023 року ВЦИОМ опублікував результати опитування щодо ставлення росіян до осіб та організацій, зареєстрованих як "іноагенти". ВЦИОМ стверджує, що 61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію. • Росія розширила законодавство про іноземних агентів після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Ці заходи значно звужують інформаційний простір всередині Росії, що робить все складнішим артикуляцію будь-якої точки зору, в тому числі незгоди щодо війни, яка відрізняється від офіційної лінії.

11:17 Слідчий комітет РФ через атаки по російській території безпілотниками відкрив справу проти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, командира 383-го окремого полку Сергія Бурденюка.

11:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

Сватівський відтинок — ворог намагався в районі Синьківки покращити тактичне положення, але невдало. Традиційно гаряче в Серебрянському лісництві, але з появою бригади НГУ "Азова", ворог став частіше боятися проводити штурмові дії.

Бахмутський напрямок — тривають важкі бойові дії біля Андріївки та східніше залізниці.

Авдіївський відтинок — ворог проводив наступальні дії в Мар'їнці та біля Красногорівки - успіху не мав. Крім того, росіяни наступали з Крутої Балки та в Опитному - так само численні спроби не мали успіху. Біля Невельського за серпень-вересень успіхи були в 59 ОМПБр.

Бердянський відтинок — без змін.

Запорізький відтинок — вдалося зупинити контратаку ворога біля Новопрокопівки та відкинути ворога назад. Біля Вербового тривають бої, росіяни продовжують надсилати резерви на Запоріжжя.

Таврійський відтинок — без змін.

10:45 Хоча у США є можливість продовжити підтримувати здатність України захищатися в найближчій перспективі, більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер: "Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing) припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу." Він зазначив, що у Білому домі розчаровані тим, що

"попри тривалу і сильну двопартійну підтримку України, коли вона бореться із вторгненням Росії, тимчасова бюджетна резолюція, яку Конгрес ухвалив у суботу, не містить вкрай необхідної допомоги, хоча переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України. Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли. Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть."

10:36 Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла Росії у Братиславі Ігоря Братчикова, щоб висловити йому протест проти "неприпустимого втручання" Кремля у виборчий процес у Словаччині. Зовнішньополітичне відомство обурене через висловлювання голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сєрґєя Наришкіна, виголошеними в період, коли у самій Словаччині була заборонена виборча агітація.

10:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

138,5% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

51,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

148,9% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

213,1% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

71,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:15 У Міноборони США є можливість забезпечити постачання зброї Україні ще на $5,4 млрд, повідомляє "Голос Америки". Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.

10:00 Внаслідок падіння уламків збитих "шахедів" під час російської нічної атаки у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж і авто, було також влучання територію промислового підприємства в Павлограді, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:45 Вночі російські війська атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К». Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

Всього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

29 «Shahed-131/136» (94%);

1 крилату ракету «Іскандер-К» (100%).

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської (16 БПЛА) та Дніпропетровської областей (13 БПЛА і ракета).

09:35 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Популярний російський мілблогер і командир фронтового підрозділу стверджував, що командувач повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Теплінський "врятував" російську 31-шу гвардійську бригаду ПДВ, яка воювала на південь від Бахмута, повторюючи заяви значно менш популярного мілблогера про підрозділи ПДВ на заході Запорізької області. Командир батальйону "Восток" Ходаковський згадав розмову з тодішнім командиром 31-ї бригади ПДВ полковником Кондрашкіним перед його загибеллю під Бахмутом у середині вересня, у якій Кондрашкін розповів, що його війська зазнали втрат у особовому складі та що їх мотивація до боротьби впала до критичного рівня. Повідомляється, що Кондрашкін заявив, що російське військове командування вимагало від його підрозділу вжити "рішучих дій", хоча він знав, що його особовий склад страждає від критичної відсутності мотивації. Ходаковський зазначив, що Кондрашкін утримався від того, щоб висловити свою стурбованість військовому командуванню, і продовжував звинувачувати свої військові невдачі у відсутності консолідації російських військ. Ходаковський, у свою чергу, зазначив, що проблема не в консолідації, а скоріше про те, що Кондрашкіну потрібно було зробити вибір: або "витратити" свої війська в бою, або протестувати наказ російського військового командування за рахунок своєї кар'єри. Ходаковський зазначив, що у Кондрашкіна ніколи не було шансу зробити цей вибір, оскільки він отримав поранення в бою відразу після розмови, і що Теплінський "врятував" 31-шу бригаду, взявши "залишки [бригади] під своє крило" і віддавши їм можливість відпочити від бою. Телеграм-канал, який підтримує Теплінського, також поширив інформацію Ходаковського, стверджуючи, що російські сили ПДВ – а саме частини 7-ї та 76-ї дивізій ПДВ РФ – стикаються з подібними проблемами на заході Запорізької області. Мілблогер стверджував, що Теплінський уже не в змозі врятувати ці підрозділи, оскільки його тихо зняли з посади. • Російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що міноборони Росії відсторонило генерал-лейтенанта Сичевого від командування Бахмутським напрямком через погану ефективність. • Українські вчора війська незначно просунулися в районі межі Донецької та Запорізької області внаслідок продовження контрнаступальних операцій на заході Запорізької області та поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ISW оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного внаслідок контратак росіян між 13 і 30 вересня. Географічні кадри, опубліковані вчора, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. • Популярні суб'єкти російського інформаційного простору продовжують спекулювати про можливе майбутнє "групи Ваґнера" у складі Росгвардії.. • Міжнаціональна напруженість і заяви про зверхгість чеченських сил "Ахмата" над регулярними російськими військами продовжують породжувати суперечки в російському інформаційному просторі. Як повідомляється, голова політичної партії "Патріоти Росії" і комітету Держдуми у справах національностей Семигін опублікував видалену потім заяву на сайті "Патріоти Росії" на підтримку сина глави Чечні Рамзана Кадирова після того, як сина Кадирова зняли на відео, коли він б'є затриманого, якого звинувачують у спаленні Корану. У дописі зазначалося, що "якби російський солдат так само безкомпромісно захищав свої ідеали, то [чеченському] батальйону "Ахмат" не довелося б виганяти на поле бою бійців ЗС РФ". Пост Семигіна викликав вчора широку критику в російському інформаційному просторі, аж до того, що один російський чиновник закликав російську владу заборонити депутатам Думи публічно говорити про війну в Україні. Один російський мілблогер звинуватив Семигіна в спробі розпалювати міжнаціональну ворожнечу, порівнюючи "відважних чеченців з боягузливими росіянами". Пізніше Семигін виступив із заявою в Telegram, в якій стверджував, що невідомі особи зламали сайт "Патріотів Росії", щоб опублікувати заяву на знак протесту проти законопроекту про міжнаціональні відносини, який розробляла його команда. Мілблогер також розкритикував заяву Семигіна про хакера, який розмістив повідомлення, запитуючи, чому Семигін не видалив заяву раніше або як Семигін міг отримати доступ до веб-сайту "Патріотів Росії", якщо його зламали. ISW вже давно спостерігає напруженість у відносинах між чеченськими і нечеченськими офіційними особами і військовими підрозділами, і тривала емоційна реакція в російській інформації свідчить про те, що ця напруженість все ще присутня. • Російські війська в ніч з 1 на 2 жовтня завдали маломасштабного удару з безпілотників "Шахед-131/136" по Україні після того, як у вересні 2023 року російські війська завдали рекордної кількості ударів з безпілотників по українських зернових та портовій інфраструктурі. • Російські війська вчора вели наступальні операції поблизу Кремінної, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області. • Російський батальйон "Восток" продовжував скаржитися 1 жовтня на те, що російське військове командування не виконує своїх обіцянок про те, що підрозділ буде воювати у другому ешелоні, і не надає державних нагород. • Російські окупаційні чиновники продовжують вивозити українських дітей до Росії під виглядом освітніх поїздок.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: