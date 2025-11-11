Не помітили війну

Нова українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності

Європейське тижня

В Брюсселі стався Європейський саміт з питань розширення, з якого ми взнали, що «Україна довела, що належить до ЄС – навіть під час війни» (спостереження голови Європейської ради Антоніу Кошти) і «Україна впродовж минулого року продовжувала демонструвати відданість шляху вступу до ЄС» (такий висновок зробила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос).

Також стало відомо, що Єврокомісія віднесла Україну, Молдову, Албанію і Чорногорію до квартету країн – кандидатів на вступ у ЄС, які протягом року досягли найбільшого прогресу у впровадженні реформ для вступу до Євросоюзу. Згадана Марта Кос поінформувала про роботу Єврокомісії над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада. Паралельно Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.

Проте та сама пані Кос в інтерв’ю Financial Times попередила про «випробувальний термін» на кілька років для країн-неофітів в ЄС та виключення з блоку в разі відступу від демократії, бо «я не хочу стати комісаркою, яка приведе троянських коней, що активізуються через п'ять, десять чи 15 років», – заявила Кос.

Президент України взяв участь у брюссельському заході за допомогою відеозв’язку, зробив оптимістичний прогноз: «Буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Євросоюзу» і відкинув «випробувальні терміни»: «Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу без жодних обмежень». А фразою «Україна під час війни створила найширшу антикорупційну інфраструктуру в Європі» Володимир Зеленський потрапив в яблучко, але це стане зрозуміло через кілька днів.

Антикорупційне тижня

Очевидно, аби зробити слова Зеленського про боротьбу з корупцією ще більш вагомими, представники згаданої президентом «антикорупційної інфраструктури» зайшли з козирів – тобто провели «операції викриття корупції у сфері енергетики».

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) провели обшуки в АТ «НАЕК "Енергоатом"», в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції, в приміщенні, де «відмивалися» гроші командою екснардепа, а тепер сенатора РФ Андрія Деркача.

Антикорупціонерів цікавив і близький друг президента Тімур Міндіч, в помешканні якого також, за неофіційною інформацією, провели обшук – і традиційно знайшли золотий унітаз. Операція називалася «Мідас», а той міфічний цар перетворював на золото все, чого торкнеться руками. В Міндіча, напевно, таку властивість мала інша частина тіла. Друг Зеленського не відповів НАБУ взаємністю і перед обшуком зник у невідомому напрямку.

В час, коли в Києві відбувалася «операція викриття» і носили торби з грошовими знаками, в Лондоні Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників нині державного «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад три мільярди доларів компенсації та судових витрат. Ці гроші мають сплатити до 24 листопада 2025 року, а в разі несплати до цієї дати надалі на них нараховуватимуться проценти.

Коломойский зараз в СІЗО, Боголюбов у Відні, координати Міндіча поки що не встановлені. Ця справа обіцяє бути дуже резонансною, і наслідки її можуть бути найнесподіванішими.

Воєнне тижня

Українці мали можливість потішитися інтерв’ю для ВВС голови Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, в якому адмірал впевнено заявив, що Путін вже зазнав стратегічної поразки через напад на Україну, а «Альянс надійний, він зрілий, у ньому присутня згуртованість, яка є нашим центром тяжіння. Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишатимемося з Україною до того дня, коли настане мир».

Решта новин, дотичних до НАТО, були менш оптимістичні. Чинний генсек Альянсу поговорив з Die Welt і інформував президента РФ: «Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися». Головний в країні-агресорі Марка Рютте, само собою, почув.

Колишнього генерального секретаря НАТО помітили в The New York Times і почитали мемуари Єнса Столтенберґа, з яких стало відомо, що «військовим» сучасний Альянс можна назвати тільки з великого переляку. За словами Столтенберґа, Зеленський просив НАТО закрити небо над Україною, але… Столтенберґ пригадав: «Цього (закриття неба, – авт.) не станеться, тому що якщо НАТО збереться закрити повітряний простір України, насамперед доведеться вивести з ладу російські системи ППО в Білорусі та Росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором... Якщо в повітрі опиниться російський літак або гелікоптер, ми повинні будемо його збити, і тоді ми опинимося в стані повноцінної війни між НАТО і Росією. А ми цього робити не хочемо». Столтенберґ додав, що тодішній президент США Джо Байден аргументував відмову в закритті неба тим, що «ми не підемо на ризик третьої світової заради України».

Для оприлюднення свого бачення сучасної воєнної тематики ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний обрав The New York Post, видання, яке нібито особисто читає Дональд Трамп. Генерал-дипломат зазначив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за вчинені в Україні воєнні злочини Й отримання гарантій, що «жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви», бо «будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу». Тепер лишається сподіватися, що Трамп то прочитав, зрозумів і зробить правильні висновки.

Кінематографічне тижня

Анджеліна Джолі, крім того що працює акторкою і амбасадоркою доброї волі ЮНІСЕФ, є важко впізнаваною людиною. У квітні 2022-го року, коли пані Джолі приїхала у Львів, казус стався під час відвідин закладу масового харчування – клієнти продовжили пити каву і жувати круасани, не звертаючи уваги на Лару Крофт.

Тепер Джолі поїхала на півень України, і зроблено це все за законами жанру – кордон акторка перетинала пішки, нікого про свій візит не попередивши. Джерела, які то все повідомляють, не розповсюджують інформацію про те, як гостя шукала собі помічників (водія, охоронця тощо) на наших теренах, але в результаті в Миколаївській області команда Анджеліни була затримана співробітниками ТЦК, в яких виявилися претензії до облікових документів одного з супроводжуючих. На Миколаївщині, як і у Львові, з ідентифікацією місіс Сміт (вона ж Олімпіада Епірська, вона ж Евелін Солт, вона ж Наташа Ченкова) не склалося, і Джолі може себе втішати народною прикметою «не впізнали, значить багата буду».

Свою поїздку активістка-акторка підсумувала дописом у соціальній мережі, де зазначила, що її вразили сила й рішучість українських волонтерів, і наголосила, що саме таку мужність мали б виявляти уряди країн, щоб зупиняти війни та захищати мирне населення.