1360-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – “шахеди”):

- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим;

- 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. РФ);

- 1 протикорабельну ракету “Циркон”;

- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

- 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів (94%);

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” (67%);

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (67%);

- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (100%).

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1142 із 1402 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:05 Внаслідок нічного масованого повітряного нападу РФ загинуло четверо людей, десятки поранених, повідомив президент України Володимир Зеленський. Було задіяно близько 430 дронів і 18 ракет, в тому числі балістика та аеробалістика.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

332,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1114,9% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

137,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

88,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок російської атаки по Київській області постраждало шість людей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Зафіксовані руйнування у п’яти районах області, під ударом опинилися приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також автомобілі цивільних.

09:40 Через нічний масований повітряний обстріл у Києві пошкоджено посольство Азербайджану, заявив президент України Володимир Зеленський.

09:35 Внаслідок нічної російської атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 16 населених пунктів, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

09:30 На півдні Одеської області російські війська вночі атакували об’єкти енергетики ударними дронами, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено поруч розташований житловий будинок, є один постраждалий.

09:25 Минулої доби від російських обстрілів в Херсонській області загинула людина, поранено ще троє осіб, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

09:20 Вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники, загинули троє людей, 26 мешканців дістали поранення, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У кількох районах столиці є влучання у житлові будинки.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Маяк, Киричкове Дніпропетровської області; Косівцеве, Тернувате, Затишшя, Залізничне, Новоданилівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я. На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 040 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, 442 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують просуватися та інтенсифікувати наступальні операції на Гуляйпільському та Великомихайлівському напрямках, використовуючи наслідки повітраної блокади в районі бойових дій та погану погоду, яка перешкоджає спостереженню українських безпілотників.

• Російські війська продовжують просуватися на Покровському напрямку, а українські сили продовжують контратакувати.

• Російський мілблогер поскаржився, що нещодавні кадри, на яких російські війська здійснюють логістичні операції в Покровськ під прикриттям туману, дозволили українським силам перешкодити цим зусиллям.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров знову заявив, що Кремль, як і раніше, не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх максималістських воєнних цілей, які зводяться до повної капітуляції України.

• Українські сили в ніч з 12 на 13 листопада продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, вдруге за відомими даними застосувавши крилаті ракети FP-5 Flamingo.

• Російські війська продовжують вчиняти воєнні злочини проти українського цивільного населення.

• Європейські союзники України продовжують надавати грошову допомогу Україні, в тому числі для підтримки військових потреб.