Братислава висловила протест Москві через її втручання у виборчий процес в Словаччині.

Йдеться про заяву глави Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Наршкін

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало у понеділок, другого жовтня, посла Росії у Братиславі Ігоря Братчикова, щоб висловити йому протест проти «неприпустимого втручання» Кремля у виборчий процес у Словаччині. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

Це рішення словацького зовнішньополітичного відомства було викликано заявою глави Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, опублікованою напередодні парламентських виборів у Словаччині, які відбулися в неділю, 30 вересня. Російська сторона стверджувала в заяві, що нібито США посилили втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині.

«Департамент дипломатії МЗС висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині», – заявив речник міністерства Матуш Давід (Matúš Dávid). Він теж вказав на той факт, що заяву Наришкіна було оприлюднено в той часовий період, коли в Словаччині вже почав діяти мораторій на публікацію інформації, пов’язаної з виборчим процесом.

«Ми вважаємо навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка як незалежна, суверенна і демократична держава гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес», – зазначив Матуш Давід. Він закликав Росію припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини, нагадавши, що «такі дії підривають взаємовідносини, а також суперечать принципам міжнародних відносин».

Посольство РФ у Словаччині оперативно відреагувало на звинувачення Братислави, оприлюднивши заяву на своїй офіційній сторінці у соцмережах, у якій, зокрема, зазначається: «Рішуче відкидаємо надумані звинувачення на адресу Росії про втручання у словацький електоральний процес».

Нагадаємо, що на виборах у Словаччині перемогу здобула позиційна ліва партія «Курс – соціальна демократія» (Smer — sociálna demokracia, SMER-SD) під керівництвом експрем'єра Роберта Фіцо (Robert Fico). Останній пообіцяв, повернувшись у крісло глави уряду, припинити військову допомогу Україні.