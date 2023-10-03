Братислава висловила протест Москві через її втручання у виборчий процес в Словаччині.

Йдеться про заяву глави Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

 

                             Наршкін

 

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало у понеділок, другого жовтня, посла Росії у Братиславі Ігоря Братчикова, щоб висловити йому протест проти «неприпустимого втручання» Кремля у виборчий процес у Словаччині. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

 

Це рішення словацького зовнішньополітичного відомства було викликано заявою глави Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, опублікованою напередодні парламентських виборів у Словаччині, які відбулися в неділю, 30 вересня. Російська сторона стверджувала в заяві, що нібито США посилили втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині.

 

«Департамент дипломатії МЗС висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині», – заявив речник міністерства Матуш Давід (Matúš Dávid). Він теж вказав на той факт, що заяву Наришкіна було оприлюднено в той часовий період, коли в Словаччині вже почав діяти мораторій на публікацію інформації, пов’язаної з виборчим процесом.

 

«Ми вважаємо навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка як незалежна, суверенна і демократична держава гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес», – зазначив Матуш Давід. Він закликав Росію припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини, нагадавши, що «такі дії підривають взаємовідносини, а також суперечать принципам міжнародних відносин».

 

Посольство РФ у Словаччині оперативно відреагувало на звинувачення Братислави, оприлюднивши заяву на своїй офіційній сторінці у соцмережах, у якій, зокрема, зазначається: «Рішуче відкидаємо надумані звинувачення на адресу Росії про втручання у словацький електоральний процес».

 

Нагадаємо, що на виборах у Словаччині перемогу здобула позиційна ліва партія «Курс – соціальна демократія» (Smer — sociálna demokracia, SMER-SD) під керівництвом експрем'єра Роберта Фіцо (Robert Fico). Останній пообіцяв, повернувшись у крісло глави уряду, припинити військову допомогу Україні.  

03.10.2023

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