1358-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:00 Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики.Тепер її відставку має прийняти Верховна Рада.

"Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту, уряду України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи з головного спеціаліста".

16:25 Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти у відставку через розголос справи про корупцію в енергетиці.

16:20 Зеленський заявив, що підпише указ щодо запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у розслідуванні НАБУ.

"Я підпишу указ про запровадження санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому. Зараз нам всім треба захищати Україну. Підставляти державу – значить відповідати за це, порушувати закон – значить відповідати за це".

15:45 ВАКС відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2025 року із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень.

15:10 На Запоріжжі поблизу Рівнопілля підрозділи Сил оборони перемістились на вигідніші рубежі для збереження особового складу, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

14:35 Однією з ключових тем зустрічі G7 стане підтримка України, повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

14:00 Сили оборони України вдарили по складу російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

13:25 Армія РФ захопила три населені пункти у Запорізькій області, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас ведуться жорстокі бої за Рівнопілля та Яблукове.

12:50 Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 210 мільйонів доларів, повідомили у міноборони Данії.

12:15 Мер Києва Віталій Кличко запропонував зменшити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 22–23 років.

11:45 Сили спеціальних операцій Збройних Сил України повідомили про здійснення успішного вогневого ураження нафтохімічного підприємства "Ставролен" в російському Будьоновску (Ставропольський край).

11:05 Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомили в Укренерго. Через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак наразі у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:00 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум попереднього дня.

10:50 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник областної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

10:40 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали п'ять людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

10:20 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (74%) на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 837 із 1097 запущених по Україні БпЛА (разом – 76%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1113,0% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),

137,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Російські війська за добу здійснили 645 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:25 Вночі Одещина знову перебувала під російською атакою, під ударом опинився багатоповерховий будинок, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

09:20 Вранці на позачерговому засідання Кабінет Міністрів України відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лозова Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Зелений Гай Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське. Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 162 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи просування російських військ у напрямку Покровська залишаються відносно повільними, що, ймовірно, частково пояснюється тим, що російське військове командування продовжує проводити виснажливі наступальні операції на всьому театрі воєнних дій.

• Російські війська, найімовірніше, захоплять Покровськ і Мирноград, але для цього їм знадобиться більше часу і вони зазнають більших втрат, ніж якби російське військове командування зосередило на цьому напрямку більше ресурсів з інших ділянок фронту.

• Російські війська використовують туманну погоду, яка ускладнює операції українських безпілотників, для інтенсифікації наступальних операцій у напрямку Гуляйполя та інших районів сходу України.

• Кількамісячна кампанія з повітряної блокади поля бою ймовірно сприяла нещодавньому просуванню російських військ у напрямку Великої Михайлівки та Гуляйполя.

• Українські сили продовжили свою кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі в ніч з 10 на 11 листопада.