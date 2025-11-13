1359-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Вночі (з 19:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (74%) на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 831 із 1100 запущених по Україні БпЛА (разом – 76%).

11:10 Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками, внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури, повідомили в ДСНС України. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

11:05 Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях, вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині, повідомили в Укренерго. Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:40 В Україні незабаром мають розгорнути першу у світі "стіну дронів" Drone Wall System (DWS-1), яка повинна буде знищувати російські ударні безпілотники, повідомив засновник французького стартапу Atreyd. Система, що складається з десятків невеликих безпілотників, з яких формується "літаюче мінне поле", призначена для виявлення, перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, таких як FPV-дрони, дрони-камікадзе типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби, за допомогою рою дронів-перехоплювачів. "Стіну дронів" вже відправили в Україну, її мають ввести в експлуатацію. Очікується, що спочатку таку систему використовуватимуть для захисту міст і критично важливої інфраструктури, але потім її можуть застосовувати ближче до лінії фронту для захисту від російських керованих авіабомб.

Система DWS-1 є контейнерним рішенням, що складається з пускових платформ, до 200 FPV-дронів-перехоплювачів та системи управління. Кожен дрон оснащений невеликим вибуховим зарядом. Після виявлення загрози за допомогою радарів або інших сенсорів дрони злітають і формують у повітрі «завісу», призначену для фізичного перехоплення та знищення ворожих об'єктів.

Система значною мірою покладається на штучний інтелект, який аналізує траєкторію цілі та відповідно адаптує структуру «стіни» для максимальної ефективності перехоплення. DWS-1 може функціонувати автономно в умовах відсутності сигналу GPS завдяки попередньо завантаженій 3D-карті місцевості та системі ідентифікації «свій – чужий». За потреби один оператор може керувати до 100 дронами одночасно. Дрони можуть працювати на висоті кількох тисяч метрів. Якщо дрон не був задіяний для перехоплення, він може повернутися на пускову платформу для повторного використання. Вартість одного дрона-перехоплювача оцінюється в кілька тисяч доларів, що робить систему економічно ефективною порівняно з традиційними системами ППО.

Компанія Atreyd стала одним із фіналістів конкурсу інновацій НАТО, спрямованого на розробку засобів протидії російським керованим авіабомбам. За заявою компанії, система DWS-1 пройшла внутрішні тестування зі 100% успішністю.

10:20 Шестеро людей зазнали поранень через удар російського безпілотника вранці по Миколаєву, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1113,7% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

137,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США, повідомив президент Володимир Зеленський.

09:15 Росіяни не контролюють Покровськ і не взяли Сили оборони України в оточення, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами своєї поїздки на Покровський напрямок.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю. На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:.

• Ситуація у напрямку Гуляйполя погіршується, хоча російські сили, ймовірно, витратять чимало часу на створення умов для захоплення населеного пункту.

• Російські сили, ймовірно, спробують ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, який має на меті послабити українську оборону, щоб забезпечити просування за допомогою тактики проникнення.

• Наразі для проведення або підтримки наступальних операцій проти Гуляйполя розгорнуті окремі формування трьох російських загальновійськових армій.

• Щоб протистояти цьому новому російському задуму кампанії, українським силам необхідно буде захищатися від російських оперативно-тактичних дій з глибокої ізоляції району бойових дій та тактичних дій з інтердикції.

• Російські сили, ймовірно, замкнуть оточення навколо Покровська та Мирного, але значення захоплення цих міст залежатиме від обставин та проведення українського відступу.

• Російські воєнні блогери передчасно розгортають узгоджену інформаційну кампанію про падіння Покровська, що, ймовірно, вплине на інформаційний простір.

• Російське військове командування продовжує зусилля з консолідації та інтеграції дронових підрозділів у звичайні військові структури, але позиція Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» щодо нових безпілотних системних сил залишається неясна.

• Кремль проводить численні інформаційні операції проти країн Балтії, як це було зроблено для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, ймовірно, в рамках створення умов «Фази нуль» для можливого нападу на країни Балтії в майбутньому. ISW наразі не прогнозує найближчого нападу Росії на країни Балтії.

• Офіційні особи повідомили про вторгнення у повітряний простір Франції та Литви.