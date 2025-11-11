1357-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Впродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох областях, внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Укренерго. Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 12,2% вищим, ніж попереднього робочого дня. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження споживання.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (45%) на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 808 із 1056 запущених по Україні БпЛА (разом – 77%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1113,0% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),

137,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Країни ЄС у вересні 2025 року ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії, – це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найвищою середньомісячною кількістю нових рішень, зафіксованих із серпня 2023 року. Це збільшення відбулося після ухвалення українським урядом наприкінці серпня 2025 року указу, що надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно виїжджати з України.

09:25 Вночі росіяни масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі, одна людина отримала осколкові поранення, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4286 дронів-камікадзе. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману. На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки. Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля. На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів виступу, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

• Як українські, так і російські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська.

• Кремль продовжує публічно і чітко повторювати свої максималістські вимоги та небажання брати участь у переговорах, які не призведуть до повної капітуляції України.

• Кремль розпочав примусовий частковий призов резервістів у рамках ширшої ініціативи з розбудови активного резерву, ймовірно для використання в бойових діях в Україні.

• Керівник великого російського банку визнав економічні труднощі Росії під час зустрічі на високому рівні з президентом Росії Путіним.

• Офіційні особи продовжують повідомляти про повітряні вторгнення в повітряний простір Бельгії.