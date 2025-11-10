1356-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Назви одинадцяти населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті: згідно з висновками експертної комісії, назви населених пунктів Квітневе, Прикордонна Улашанівка, Червоний Цвіт і Улянівка Шепетівського району, Ленівка, Улянівка і Червона Чагарівка Кам’янець-Подільського району, Новоленськ, Червона Семенівка, Червоне і Червоний Кут Хмельницького району Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, а подальше функціонування вказаних назв є пропагандою російської імперської політики.

10:20 Вночі (з 18:30) росіяни атакували двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (78%) на сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 847 із 1067 запущених по Україні БпЛА (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

331,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

135,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1112,5% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

137,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

88,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 Вночі два російські безпілотники вдарили по Приколотному Куп’янського району Харківської області, поранені двоє цивільних, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

09:25 Двоє поранених та значні пошкодження цивільної інфраструктури у Сумській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомила Національна поліція у телеграм-каналі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Радісне Дніпропетровської області; Рівнопілля, Нове Запоріжжя, Добропілля, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та три інші важливі цілі противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 159 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського. На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр, Дробишеве. На Слов’янському напрямку агресор атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 97 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося вісім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового і у бік Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1090 осіб. Сили оборони України також знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, 57 безпілотних літальних апаратів оперативно–тактичного рівня та 77 одиниць автомобільної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські та українські війська продовжують операції з перекриття в напрямку Покровська, оскільки темпи просування російських військ у Покровську та його околицях тимчасово знизилися.

• Російські війська успішно перехоплюють українські логістичні конвої, що прямують до Мирного (на схід від Покровська), в рамках зусиль, спрямованих на руйнування української оборони в місті.

• Повідомляється, що тривале закриття уряду США впливає на експорт американської зброї до країн-членів НАТО та України.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про повітряні вторгнення в європейський повітряний простір та реагувати на них.