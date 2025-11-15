1361-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям у Польщі востаннє.

14:35 Командування Збройних сил вивело підрозділи з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області, повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня.

"У зв'язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції".

14:00 Естонія виділяє 3,5 мільйона євро на Starlink для України, пише ERR з посиланням на міністерство оборони Естонії.

13:25 США погодились продати Німеччині близько 750 зенітних ракет на 3,5 млрд доларів, повідомили в Агентстві з питань оборонної безпеки та співробітництва США.

12:50 Польща відкриє два прикордонні переходи з Білоруссю: Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі, повідомили у польському уряді. Обидва пункти пропуску будуть відкриті для пасажирського руху, а в Бобровниках ще й буде доступний обмежений рух вантажівок.

12:15 Зеленський наступного тижня відвідає Іспанію, де зустрінеться з очільниками Палати представників і Сенату та з прем'єр-міністром Педро Санчесом, пише El Pais з посиланням на джерела.

11:40 Трамп заявив, що США проведуть ядерні випробування "досить скоро". Американський президент зазначив, що Сполучені Штати мають у своєму арсеналі більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

11:05 Померла жінка, яка з важкими опіками була госпіталізована після атаки російського дрона на Деснянський район Києва в ніч на 14 листопада, вдова старшого оператора головного циркуляційного насоса 4-го енергоблока реакторного цеху Чорнобильської АЕС Валерія Ходемчука, який загинув 26 квітня 1986 року та став першою жертвою аварії. Вона стала сьомою жертвою вчорашнього російського обстрілу, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

10:35 Внаслідок атак російських військ у Нікопольському районі загинула людина, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Вогнем знищено нежитлову будівлю та авто, пошкоджено приватне підприємство, житлові будинки, газогін і транспорт. У Дніпрі після ударів дронів виникли кілька пожеж, пошкоджено приватні підприємства.

10:15 Російські війська двічі за минулу добу атакували місто Семенівка Чернігівської області, внаслідок чого були пошкоджені цивільні автівки, а також будівля одного з підприємств, яке вже не працює, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

135,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1115,5% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

137,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

88,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 За даними української розвідки, у цьому році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання снарядів Росії й передавала застарілі, оскільки Пхеньян вичерпав свої запаси. Заступник начальника ГУР Вадим Скібицький навів дані про загальний обсяг поставок 6,5 мільйона артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї з 2023 року. У вересні ц.р. не було зафіксовано поставок снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані в жовтні; приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для модернізації.

Натомість Північна Корея розпочала на своїй території масове виробництво невеликих FPV-дронів з коротким радіусом дії, а також більших безпілотників середнього радіуса дії для атак на полі бою.

09:35 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ РФ, Чауда Гвардійське ТОТ АР Криму, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (67%) та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (67%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 827 із 1079 запущених по Україні БпЛА (разом – 77%).

09:25 За 2025 рік Росія має на меті загалом виготовити 120 тис. планерних бомб і 70 тис. безпілотників дальньої дії, в тім числі 30 тис. БпЛА типу Shahed, повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібицький.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 265 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Березівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Червоне, Гуляйполе, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 199 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки. На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також ворог втратив шість танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 490 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, схоже, надає пріоритет захопленню Покровська, а не зусиллям із ширшого оточення українського виступу в районі Покровська-Мирнограда.

• Росія продовжує покладатися на Північну Корею в питаннях робочої сили, щоб компенсувати нестачу робочої сили та військового персоналу.

• Українські сили продовжують вдосконалювати свою систему протиповітряної оборони проти російських ударів, що дає Європі та США цінні уроки.

• В ніч з 13 на 14 листопада російські війська провели серію ударів безпілотниками та ракетами по Україні, які в основному були спрямовані на українські цивільні райони.

• В ніч з 13 на 14 листопада українські війська провели ракетні та безпілотні удари по російській енергетичній та військовій інфраструктурі.