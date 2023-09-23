577-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:45 Наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів, заспокоїв міністр енергетики України Герман Галущенко, наголосивши, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

12:25 Росіяни накопичують високоточні "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку по об’єктах критичної інформаструктури, пояснила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пояснюючи те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування.

12:00 Найбільший прорив у цьому контрнаступі ще попереду, українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю для CNN. За його словами, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі відбудеться після Токмака, зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

Зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішо: "Погода може бути серйозною перешкодою при просуванні, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, в основному без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ". Сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, таких як танки, але українські сили рухаються невеликими групами.

11:50 Президент Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство не дозволить парламенту та уряду витрачати гроші під час війни на проведення виборів:

"Ми навіть не порушували питання виборів, тому що воно сьогодні через безпеку неактуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори були проведені демократично та прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це зазвичай відбувається в Україні. Друге питання: як голосувати людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Я навіть говорю не про території, окуповані Росією з 2014 року. Ми говоримо про те, що було окуповано з 24 лютого. Це складність і про це треба думати. Третє: велика кількість українців, навіть не сотні тисяч, а мільйони, за кордоном. Як організувати цей процес – це також дуже складно. Щоб там не було, ми сьогодні говоримо, що в Україні, коли парламент чи уряд хоче направити гроші на той чи інший напрямок крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, а проти, бо йде війна. Тим не менш, ця тема порушується і потрібно бути до неї готовим. Є найбільша складність. Військові, мільйон людей, як в окопах вони голосуватимуть, і як вони голосуватимуть на дільницях біля лінії фронту. Все має бути в бомбосховищах. Ми знаємо Росію, вона просто розстріляє всіх людей, які прийдуть. Про військових, це можна бути найбільшою несправедливістю. Люди, які захищають права і свободи громадян, не матимуть прав і свобод, щоб проголосувати. Це якийсь нонсенс."

11:20 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

За останні декілька діб Сили Оборони мають незначні успіхи південніше Бахмута та біля Новопрокопівки. Росіяни ж намагаються нагадувати про своє існування перевагою в артилерії та періодичними самовбивчими штурмами.

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ситуація біля Новоєгорівки після останніх штурмів ворога знову стабілізувалася, на ділянці ворог посилює артилерійський вплив.

• Бахмутський напрямок — ворога відкинуто від Кліщіївки, а бої йдуть вже на залізничному полотні. Ворог пробував покращити тактичне положення біля Залізнянського та Берхівки, за попередньою інформацією успіху не мав, бої тривають.

• Авдіївський відтинок — без змін.

• Бердянський відтинок — без змін. Ворог проводить підтягування резервів і намагається їх вводити по мірі виснажування наявних сил. Лінія фронту тут доволі стабільна.

• Запорізький відтинок — ворог ввів значні резерви на початку місяця, враховуючи їх тип було дивно очікувати, що вони будуть сидіти в обороні. Інформація про пробиття ліній є лише інформаційною спекуляцією. Ворог має ешелоновану оборону, яка не закінчується за останнім окопом.

• Таврійський відтинок — без змін.

11:10 Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 працівників штабу, поранення отримали 16, серед них — російські генерали, повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Серед поранених — командувач угруповання на Запорізькому напрямку генерал-полковник Романчук, в дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант Цеков, що перебуває без свідомості. Інформації про стан командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова в ГУР наразі немає. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 144 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Зухвала та кропітка робота ССО дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м.Севастополь, повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ. Дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження. Деталі проведення-стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

10:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З лютого 2022 року троє командирів одного з найпрестижніших російських десантних полків один за одним або пішли у відставку, або були вбиті. • Командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василій Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямі, де тривали запеклі бої, на початку вересня 2023 року. Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пьотр Попов, ймовірно, подав у відставку. Джерела незалежних російських медіа стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян. • У перші тижні вторгнення тодішній командир 247-го полковник Костянтин Зізевський загинув під Миколаєвом. Досвід 247-ї підкреслює надзвичайне виснаження та високу плинність розгорнутих російських військових, навіть серед відносно високих чинів.

10:05 Росіяни вивели в акваторію Чорного моря ракетоносій, станом на 9:00 на бойовому чергуванні там перебуває 4 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

136,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

51,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

145,3% автомобільної техніки (з них 3,0% за минулий тиждень),

201,6% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

70,8% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

38,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ) атакували Україну в напрямку Запорізької та Дніпропетровської області 15-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. 14 з них знищено (93%) силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

09:35 Вночі Одеська область знову зазнала удару ракетами типу "Онікс", повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: "Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних і травмованих руйнувань немає".

09:30 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 22 вересня українські війська завдали ударів з безпілотників і крилатих ракет по окупованому Криму та суттєво пошкодили штаб командування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Про це зачвив Стратком ЗСУ. Російські джерела стверджують, що для нанесення удару українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow, а кадри з місця подій у соціальних мережах свідчать про значні пошкодження будівлі. Міністерство оборони Росії заявило, що російські засоби ППО збили п'ять українських ракет, і визнало, що український удар пошкодив будівлю штабу командування ЧФ РФ. Російські джерела стверджують, що українські сили завдали удару з безпілотників перед ракетним ударом. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, оприлюднивши відеозапис удару, подякував українським льотчикам. Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в майбутньому завдаватимуть ударів по більшій кількості російських військових об'єктів у Криму. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські війська продовжуватимуть завдавати ударів по Севастополю, а ЧФ РФ має знищувати власні кораблі, щоб уникнути подальших ударів з боку України.

• Вчора російський інформаційний простір зосередив свою увагу на українському ударі по Севастополю. Один російський мілблогер поскаржився на нездатність російської влади контролювати поширення української інформації про наслідки удару, а інші мілблогери критикували російську владу і російських військових за недостатню реакцію у відповідь. Ще один російський мілблогер стверджував, що такі українські удари по Криму є очікуваними, оскільки Україна та її західні партнери вважають Крим українською територією. Кілька російських мілблогерів стверджували, що західні партнери допомагали українським військам націлитися на штаб-квартиру командування Чорноморського флоту.

• Українські сили просунулися на південь від Бахмута і, як повідомляється, вчора просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, вказують, що українські сили просунулися на південний схід від Кліщіївки. Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили трохи просунулися на північ від Новопрокопівки і в даний час знаходяться на відстані близько 800 метрів від околиць населеного пункту, що в цілому відповідає оцінці ISW про наближення українського контрнаступу до цього населеного пункту. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямках, виснажуючи та завдаючи втрат російським військам по всьому фронту.

• 21 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, згідно з яким Україні буде надано військову техніку на суму 325 мільйонів доларів.

• Повідомляється, що США незабаром передадуть Україні тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS). Чотири неназвані американські урядовці повідомили NBC News у статті, опублікованій 22 вересня, що президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть Україні "невелику кількість ракет великої дальності". Чиновники не вказали, коли США про це оголосять або коли США доставлять ATACMS Україні. Американські урядовці все ще обговорюють тип ракети та кількість ракет, які США нададуть Україні. Кілька неназваних осіб, знайомих з поточними дискусіями щодо ATACMS, також повідомили Washington Post, що адміністрація Байдена планує надати Україні версію ATACMS, озброєну касетними бомбами, а не однією (унітарною) боєголовкою. Washington Post повідомила, що ATACMS, озброєні касетними бомбами, мають дальність дії до 305 км (в залежності від версії) і можуть дозволити Україні наносити удари по російських військових позиціях далеко в тилу.

• Російські спроби посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки вчора прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин.

• Український військовий посадовець оперативно спростував російську заяву про те, що на окупованій Херсонщині діють сили "Ваґнера". Кілька російських джерел заявили вчора, що особовий склад "Ваґнера" прибув до районів бойових дій в окупованій Херсонській області, і що штурмові загони розподілені по ділянках фронту в Херсонській області. Вчора ж речник Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк спростувала цю заяву і заявила, що російські джерела, ймовірно, поширюють подібні заяви з метою підняття бойового духу російських військових. Гуменюк також заявила, що чеченські сили та сили Росгвардії прибули в окуповану Херсонську область "кілька тижнів тому", щоб запобігти дезертирству російських військовослужбовців. Російські мілблогери можуть стверджувати, що сили "Ваґнера" прибули в окуповану Херсонську область на тлі чуток про те, що сили "Ваґнера" повернуться до бойових дій в Україні, діючи разом з Росгвардією.

• Повідомляється, що ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії щодо їхньої можливої причетності до заколоту "групи Ваґнера" 24 червня. Російське інсайдерське джерело вчора повідомило, що ФСБ проводить розслідування щодо посадових осіб Росгвардії після того, як Росгвардія дозволила "Ваґнеру" "сховати" снаряди та обладнання на складах Росгвардії одразу після заколоту "Ваґнера" та в період роззброєння "Ваґнера". Джерело стверджувало, що невстановлений генерал Росгвардії на ім'я "Роман" контролював зберігання до чотирьох великих контейнерів з військовою технікою "Ваґнера" поблизу полігону Росгвардії в районі "Козачий Стан". ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, мав на меті після заколоту "Ваґнера" консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії.

• Російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області та на межі між Донецькою та Запорізькою областями.

• Повідомляється, що російський уряд планує у 2024 році збільшити витрати на оборону на 4,4 трильйона рублів (46 мільярдів доларів).

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: