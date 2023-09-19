573-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

51,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,4% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

196,8% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

69,8% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У результаті нічної атаки росіян у Кривому Розі загорілася багатоповерхова будівля, вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 Росіяни вночі атакували Львівщину 18 дронами, 15 з яких (83%) збили Повітряні сили, у Львові є влучання у склади комерційного об’єкта, в чотирьох місцях виникла пожежа, постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

09:20 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку вони випустили з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА, 27 із них (90%) знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування у південних, центральних та західних областях.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло, за словами українських військових, погіршити російську оборону в районі на південь від міста та зробити небоєздатними три російські бригади. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчора заявив, що Кліщіївка та Андріївка є важливими елементами російської лінії оборони Бахмут–Горлівка, яку українські війська прорвали. 17 вересня речник Східної групи військ капітан Ілля Євлаш заявив, що звільнення Україною Кліщіївки дозволить українським силам контролювати наземні лінії постачання російського угруповання сил у районі Бахмута – ймовірно, маючи на увазі здатність українських військ тримати під вогневим контролем трасу Т0513 Бахмут–Горлівка. ISW наразі не може самостійно оцінити потужність та масштаб російських оборонних укріплень у районі Бахмута, хоча російські війська, ймовірно, укріпили свої лінії оборони поблизу міста менш потужно, ніж вони це зробили на півдні України. Російські війська на південь від Бахмута також, ймовірно, виснажені недавніми спробами утримати Кліщіївку й Андріївку, а захоплення українцями цих двох населених пунктів, що захищають ключову російську лінію комунікацій для підтримки Бахмут, свідчить про те, що цим силам, ймовірно, буде важко поповнити свій склад і захиститися від подальших українських наступальних дій на південь від Бахмута. Немає оперативних ознак того, що звільнення Кліщіївки й Андріївки передвіщатиме вищий темп українського просування на південь від міста, однак російська оборона позицій на захід від T0513, ймовірно, продовжуватиме створювати проблеми для українських сил у цьому районі.

• Звільнення Україною двох сіл, які російські війська з усіх сил намагалися утримати, може свідчити про серйозне виснаження російських підрозділів, що їх захищали, так само й успіхи України на заході Запорізької області свідчать про значну деградацію російських частин і з'єднань на цій ділянці фронту. Російські війська, що обороняються на заході Запорізької області з початку контрнаступу, роблять це переважно без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнають значних втрат. Підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків 42-ї російської мотострілецької дивізії (58-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ) регулярно відбивали українські атаки та брали участь у різних бойових зіткненнях, зокрема в обмежених боях та контратаках, під час першої фази контрнаступу з червня по серпень 2023 року. У другій половині серпня українські сили почали проривати першу російську смугу оборони, при утриманні якої ці частини 42-ї мотострілецької дивізії втратили значну кількість особового складу та техніки. Російські повідомлення та відеоматеріали свідчать про те, що багато з цих частин з того часу відійшли на позиції за наступну російську смугу оборони між Вербовим та Солодкою Балкою, і наразі в основному обстрілюють українські підрозділи, які просуваються вперед. Відсутність останніх повідомлень і відеозаписів про участь цих підрозділів у бойових діях на заході Запорізької області дозволяє припустити, що втрати, зазнані під час перших фаз українського контрнаступу, зробили їх небоєздатними. Як повідомляється, підрозділи 70-го мотострілецького полку тимчасово відійшли в тил під час українського прориву і повернулися на передові позиції на початку вересня. Це свідчить про те, що українські успіхи настільки погіршили стан цього підрозділу, що змусили російське командування дати йому час на переозброєння в тилу – це одна з небагатьох ротацій підрозділів, за якими спостерігав ISW на цій ділянці фронту. Підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), які також займали передові позиції на першому рубежі російської оборони під час попередніх фаз контрнаступу, схоже, розгорнуті за наступним рубежем російської оборони перед нинішнім українським наступом. Як повідомляється, підрозділи 810-ї морської піхотної бригади брали участь у ближньому бою під час українського наступу через Роботине, а російські мілблогери стверджують, що деякі підрозділи цієї бригади утримують позиції біля південної околиці Роботиного.

• Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо сильного виснаження важливих підрозділів російської оборони на заході Запорізької області. Підрозділи російської 22-ї та 45-ї окремих бригад спецпризначення, як видається, відповідали за контратаки проти значного просування українських військ у районі Роботиного на попередніх етапах контрнаступу і, ймовірно, зазнали значних втрат у цих операціях. Російські звіти та відеоматеріали з району Роботиного за останні тижні здебільшого не згадують про ці бригади, що свідчить про те, що це виснаження могло серйозно вплинути на їхню здатність продовжувати контратакувати. Частини російської 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, які були перекинуті в район Роботиного в середині серпня під час українського прориву, тепер, схоже, відповідають за проведення контрударів проти передових українських підрозділів, що прорвали оборону. Погіршення стану підрозділів 22-ї і 45-ї окремих бригад спецпризначення, які спочатку відповідали за контратаки в районі Роботиного, ймовірно, спонукало російське командування передислокувати підрозділи 7-ї і 76-ї дивізій ПДВ, щоб вони взяли на себе відповідальність за проведення контрнаступів. Російська еластична оборона вимагає, щоб один ешелон російських військ уповільнював тактичне просування українських військ, в той час як другий ешелон сил відкидав це просування шляхом контратаки. Контратака потребує значного морального духу і відносно високих бойових можливостей – і російські військові, схоже, покладаються на відносно елітні частини та з'єднання ПДВ для цього завдання, можливо, за рахунок значного виснаження цих сил.

• Нещодавнє українське просування на південь від Бахмута може відповідати такому ж виснаженню російських підрозділів оборони в цьому районі. Сирський заявив, що під час звільнення Андріївки та Кліщіївки українські війська повністю знищили боєздатність підрозділів 72-ї мотострілецької бригади (3-го армійського корпусу), 31-ї гвардійської бригади ПДВ та 83-ї гвардійської бригади ПДВ. Заява російського командира батальйону «Восток» Ходаковського про загибель командира 31-ї бригади ПДВ це підтверджує. 72-га моторизована бригада, ймовірно, залишилась боєздатною, хоча точний рівень втрат серед двох бригад ПДВ залишається неясним. Ці підрозділи ПДВ брали участь у контратаках та намагалися відбити український наступ навколо Бахмута – подібно до того, як підрозділи ПДВ діють у заході Запорізькій області – і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо останні українські наступи на південь від Бахмута призвели до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ПДВ, то російське командування, ймовірно, перекине елементи іншого відносно елітного формування для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута. В результаті українських контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку російське командування може прийняти рішення про тактичну передислокацію, щоб компенсувати втрати цих двох бригад ПДВ. Таким чином, латеральні передислокації з інших частин України або суттєві тактичні передислокації інших підрозділів ПДВ у районі Бахмута означатимуть, що останні українські успіхи призвели до значних втрат Росії.

• Російські війська в ніч з 17 на 18 вересня завдали серії ударів з безпілотників і крилатих ракет "Шахед-131/136" по прибережних і тилових районах України.

• Повідомляється, що організація, яка ймовірно пов’язана з першим заступником глави адміністрації президента Росії Кірієнком, відповідає за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області.

• Українські війська 18 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися на заході Запорізької області.

• Деякі російські джерела стверджували, що колишні співробітники "групи Ваґнера" тісно співпрацюють з Росгвардією, щоб повернутися на війну в Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 “шахедів” противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетні та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області; Веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю. На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів російської федерації до тимчасово окупованих територій нашої держави. Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

07:00 Нині зранку територію Львівщини атаковано дронами-камікадзе, є влучання у промисловий склад, розташований у Львові в районі вулиці Городоцької, загорівся дах, повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова ЛОВА Максим Козицький. З-під завалів рятувальники дістали двох людей.