Львів атаковано ворожими безпілотниками. Є влучання.

Сьогодні під ранок, 19 вересня, територію Львівщини атакували дрони-камікадзе. За повідомленнями міського голови Львова Андрія Садового та керівника ЛОВА Максима Козицького, є влучання у промисловий склад, розташований у Львові в районі вулиці Городоцької. З-під завалів рятувальники дістали двох людей.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 03:39, Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування дронів-камікадзе. У Львові було чути роботу ППО та звуки кількох вибухів.

О 05:24 мер Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару на території Львова є загоряння на промисловому складі. Всі відповідні служби, за його словами, виїхали на місце.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова. Наразі відомо про одну постраждалу. Інформація уточнюється", – написав він.

Згодом міський голова уточнив, що з-під завалів на складі у Львові дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він уже в лікарні, йому надають усю необхідну допомогу.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про двох людей, яких визволили з-під завалів.

"За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", – написав Козицький.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 05:59.

Рух транспорту по Городоцькій від перехрестя з вулицею Патона і до кільця перекритий в обох напрямках. Тут працюють усі відповідні служби.