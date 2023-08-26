549-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 145 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 57 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:16 У восьми містах Донецької області взимку не буде централізованого опалення – Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогірську і Лимані. "Не зможемо відновити, бо там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або завдяки газовим котлам, або модульним вугільним котлам, але воно буде", – пояснила на брифінґу заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева.

10:57 Суд конфіскував на користь держави активи проросійського херсонського Володимира Сальда, його колишньої дружини та доньки: три земельні ділянки; готель, будинок і трьохповерхову будівлю і квартиру у Херсоні; апартаменти в Ялті; квартири в Одесі та Ореанді; автомобіль; акції у чотирьох підприємствах.

10:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Український контрнаступ потіснив російські сили в Бахмуті та на півдні України. Незважаючи на це, Західна група російських військ продовжує дрібномасштабні атаки на північному сході, в секторі Куп'янськ-Лиман, і досягла деяких обмежених локальних успіхів. Оскільки Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає спробу повернути собі ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним з потенційних напрямків для цього. Існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

10:20 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, а в Азовському – два, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

128,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

49,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,5% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

174,6% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

65,2% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вчора ввечері посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку: було зафіксовано пуски двох “шахедів”, які успішно знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» в межах Харківської області, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ремарка президента Росії Путіна 24 серпня про смерть фінансиста ПВК "Ваґнер" Прігожина сформували схвалений Кремлем наратив з цього питання, і російські урядовці, філії Кремля та російський інформаційний простір продовжували вчора дотримуватися цієї лінії.

• Однак деякі популярні в російському інформаційному просторі голоси помітно відхилилися від усталеного наративу Путіна.

• Президент Білорусі Лукашенко вчора зробив заяву про смерть Прігожина, яка, ймовірно, була спрямована на те, щоб збалансувати його відносини з Кремлем із збереженням внутрішнього контролю, але це також прямо суперечило його попереднім заявам щодо угоди, яку він уклав між Кремлем і Прігожиним. Вчора ISW помилково спрогнозував, що Лукашенко утримається від публічних висловлювань про смерть Пригожина, щоб уникнути загострення своєї слабкої позиції з Кремлем. Ймовірне бажання Лукашенка зберегти вигляд суверенного лідера, здається, переважило будь-які подібні занепокоєння.

• Financial Times повідомила про похмуре майбутнє діяльності "групи Ваґнера" в Африці після смерті Прігожина. Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з цією справою, стверджує, що нещодавня поїздка Прігожина до Африки, можливо, мала на меті перешкодити російському Головному розвідувальному управлінню взяти під контроль операції "Ваґнера" в Африці.

• Українські війська 25 серпня продовжували контрнаступальні операції поблизу Роботиного на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися, оскільки російські мілблогери висловили стурбованість відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі. Український Генштаб повідомляв, що українські війська досягли невідомих успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова). Відомий російський мілблогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил оборонятися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бої перемістилися до південного Роботиного. Мілблогер стверджує, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і цим підрозділам не вистачає підкріплень на передовій.

• Повідомлення про те, що російський підрозділ зазнав значних втрат без належної підтримки на невстановленому острові в дельті Дніпра, в деяких частинах російського інформаційного простору викликало обурення російським військовим командуванням. Вчора українські безпілотники ймовірно завдали удару по російській базі в окупованому Криму.

• Російські війська 25 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Донецької області та просунулися вперед.

• Українські війська 25 серпня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в західній частині Запорізької області.

• Ймовірно, російська влада ставить умови для фальсифікації результатів регіональних виборів у вересні 2023 року в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: