Суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради.

 

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити від посади голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого підозрюють в отриманні хабаря 2,4 млн грн. Про це повідомив адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.

 

 

"Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ та САП у задоволенні клопотання про відсторонення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка із займаної посади", - зазначив Тананакін.

 

Жодних подробиць адвокат підозрюваного у хабарництві голови облради не розповів.

 

 

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні хабаря у розмірі 2,4 млн гривень. Їм оголосили підозру. 29 червня Михайла Головка звільнили з-під варти під заставу у понад 805 тис. грн.

3 липня посадовець вийшов на роботу та дав першу пресконференцію після затримання. 4 липня САП оскаржила запобіжні заходи Головку та заступникам голови Тернопільської ОВА. А 6 липня прокуратура подала клопотання про відсторонення голови Тернопільської облради. 7 липня Михайло Головко пішов на лікарняний.

 

17.07.2023

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