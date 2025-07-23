Євроунія висловила стурбованість законом про НАБУ та САП.

Брюссель вимагає пояснень від Києва.

 

 

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала президентові України Володимирові Зеленському, щоб висловити «поважне занепокоєння» у зв'язку з ухваленням у країні нового закону, який послаблює незалежність двох антикорупційних відомств – Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомив телеканал Euronews.

 

«Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн висловила поважне занепокоєння наслідками цих змін і звернулася до українського уряду за роз'ясненнями. Повага до верховенства закону та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейської Унії. Від України, як країни-кандидата, очікується повне дотримання цих стандартів. Тут не може бути компромісу», – йдеться в заяві Єврокомісії, оприлюдненій у середу, 23 липня.

 

Це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єврокомісія виступила із явною критикою на адресу Зеленського. У вівторок, 22 липня, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос (Marta Kos) висловила своє рішуче несхвалення закону, який ухвалила Верховна Рада України. Вона намагалася утримати Київ від подальшого просування суперечливого законопроєкту.

 

«Я дуже занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», – написала Кос у соцмережі X. Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт НАБУ та САП є критично важливими для вступу України до Євроунії. «Верховенство права залишається в самому центрі перемовин про вступ до ЄУ», – наголосила вона.

 

Зі схожою заявою виступив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль (Johann Wadephul). «Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄУ. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією», – написав він у соцмережі X.

23.07.2025

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