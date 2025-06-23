Засуджений до 9 років в'язниці ексголова Тернопільської облради вийшов під заставу 15 млн грн.

За колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років ув’язнення за хабар, 23 червня внесли 15 млн грн застави. Це дозволить йому залишаться на свободі, поки вирок не набуде законної сили, та на час розгляду апеляційної скарги в Апеляційній палаті ВАКС.

Під час оголошення вироку 18 червня суддя ВАКС також постановив, що Михайло Головко може впродовж 5 днів вийти під заставу 15 млн грн, чим він і скористався. Головко, повідомляє видання «Тернополяни», залишатиметься на волі, однак носитиме електронний браслет і не має права покидати місце проживання.

Нагадаємо, ВАКС засудив Михайла Головка до 9 років в’язниці з конфіскацією усього майна. У червні 2023 року детективи НАБУ затримали Головка за підозрою в отриманні хабаря від місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. Також тоді затримали і двох заступників керівника Тернопільської ОВА – Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Усі вони вимагали 2,4 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту доріг, проведених в 2022 році. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Головко вже отримав частину хабаря.