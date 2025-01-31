У Москві затримано топменеджерів «Роснано».

Їм інкримінують зловживання посадовими повноваженнями та нецільове витрачання 45 млрд рублів.

 

 

Кількох колишніх заступників ексглави «Роснано» Анатолія Чубайса затримано в Москві. Про це в четвер, 30 січня, повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на джерело, знайоме з матеріалами справи. Кримінальна справа про фінансові махінації в «Роснано» розслідується вже кілька років.

 

Затримання відбулися в рамках справи про перевищення посадових повноважень. Імена затриманих не уточнюються. За словами джерела інформаційної аґенції ТАСС, їхній статус «визначатиметься в ході слідчих дій».

 

Інформаційне агентство Interfax пише про затримання чотирьох осіб, у тому числі колишнього виконавчого директора «Роснано» та ексзаступника виконавчого директора – керуючого директора з фінансів держкорпорації. За даними агентства, їм інкримінують порушення ст. 285 Кримінального кодексу РФ (зловживання посадовими повноваженнями) та нецільове витрачання 45 млрд рублів. Підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

 

Як уточнив співрозмовник агентства Interfax, у показах свідків також фігурує і колишній глава корпорації Анатолій Чубайс. Однак, зазначив він, «процесуального статусу Чубайс у справі наразі немає».

30.01.2025

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