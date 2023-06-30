За голову Тернопільської облради внесли заставу.

 

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти, за нього внесли заставу у понад 805 тис грн. Про це Суспільному повідомив телефоном його адвокат Олександр Тананакін.

 

 

"Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити", – сказав адвокат.

 

28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. Про це йдеться на сторінці ВАКС у соцмережі.

 

 

Нагадаємо, 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука на отриманні хабаря у розмірі 2,4 млн гривень. Їм оголосили підозру. Наступного дня стало відомо, що в кабінеті голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка в ході обшуків знайшли предмети, схожі на вибухонебезпечні.

 

30.06.2023

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