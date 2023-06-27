Голову Тернопільської облради піймали на "відкаті" і повідомили про підозру.

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Про це заявили у НАБУ.

26 червня НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

"Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5–10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Голову Тернопільської облради та двох заступників голови ОВА затримали "на гарячому" після передачі третього траншу хабаря у розмірі понад 600 тис. грн.

"Попередня кваліфікація – ч. 4 ст. 368 КК України. Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти. Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення", – зазначили в антикорупційному бюро.

На затримання Михайла Головка відреагували у ВО "Свобода", членом якого він є з 2002 року. Портійці заявили, що останнім часом Головко нібито отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату" через його активну позицію щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні та передання Почаївської лаври з УПЦ МП на баланс Тернопільської території.