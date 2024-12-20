У Курську затримали голову корпорації, яка будувала прикордонні оборонні споруди.

Йому закидають фінансові зловживання на суму понад 173 мільйони рублів.

 

 

У Курську затримали генерального директора Корпорації розвитку Курської області Володимира Лукіна у кримінальній справі про зловживання повноваженнями (частина 3 статті 285 КК РФ). Про це повідомила газета «Коммерсанъ» з покликом на правоохоронні органи. Лукіну закидають фінансові зловживання під час будівництва оборонних споруд у прикордонні Курщини.

 

За даними видання, Лукіна затримано співробітниками головного управління економічної безпеки і протидії корупції (ГУЕБіПК) міністерства внутрішніх справ Росії. Його дії призвели до необґрунтованого витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 173 мільйони рублів. Лукіна затримали до обрання запобіжного заходу, МВС вимагає утримання його за ґратами.

 

Цікаво, що Владімір Лукін входить до президії політради партії «Єдина Росія» Курської області. У регіоні він також координує партійний проєкт «Підприємництво». У вересні ексгубернатор Курщини Алєксєй Смірнов та заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров нагородили Лукіна медаллю за зміцнення бойової співдружності та за внесок у зміцнення оборони Росії.

 

Будівництво посилених ліній оборони в Курській області розпочалося понад два роки тому. У жовтні 2022 року тодішній голова регіону Роман Старовойт прозвітував про завершення будівництва двох ліній оборони, пообіцявши, що до 5 листопада буде готова і третя. «Ми готові відбити будь-які посягання на нашу територію», – запевнв тоді Старовойт.

 

Нагадаємо, що шостого серпня 2024 року ЗСУ прорвалися до Курської області та зайняли частину прикордонних територій, практично не відчувши спротиву.

20.12.2024

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