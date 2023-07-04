Голова Тернопільської облради, якого відпустили під заставу, повернувся на роботу.

Національне антикорупційне бюро вирішує питання щодо звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення від посад голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників Тернопільської обласної військової адміністрації, яких звинувачують у отриманні хабаря в розмірі 2,4 млн гривень. Таку відповідь на запит журналістів дали у НАБУ після того, як Михайло Головко вчора, 3 липня, вийшов на роботу і скликав пресконференцію.

Нагадаємо, що голову Тернопільської облради Михайла Головка заарештували 26 червня, однак 29 червня за рішенням суду звільнили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Михайло Головко повернувся до виконання своїх посадових обов'язків – у кабінеті голови облради відбулася коротка пресконференція. Так, на запитання, чи отримував він хабар та що це взагалі були за гроші, Михайло Головко відповів, що його совість чиста. "Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду… Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні", – заявив очільник облради.

За його словами, він уже повернувся на своє робоче місце – за рішенням суду відсторонений від обов'язків не був. А щодо "пропозиції" журналістів піти у відставку відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, а це різні речі.

На запитання, чому він жодного разу так і не звернувся у поліцію, якщо слова про погрози зі сторони прихильників московського патріархату в його сторону справді були (після затримання ВО "Свобода" заявила, що справа проти Головка сфабрикована на користь прихильників московського патріархату), Головко відповів: "Не звертався, бо не мав досвіду, не думав, що це може призвести до того, з чим я стикнувся. Ну і, звичайно, це не вперше за мою політичну кар’єру, коли в мій бік лунають гучні погрози. Тепер розумію, що треба було більше ваги цьому надати. Але є записи, є переписки, тому над цим теж працює поліція. Більш детальнішу інформацію зможу озвучити згодом, адже ведеться слідство".