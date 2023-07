506-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:43 У звільненому минулого року селі Степове (Миколаївщина) виявили тіла двох цивільних, яких замордували росіяни. "Їх торік навесні розстріляли військові РФ", – повідомив Офіс генпрокурора. Тіла загиблих ексгумували і направили на судово-медичну експертизу для дослідження. Слідство прагне встановити вбивць.

12:31 Верховна Рада у зв'язку із переходом УГКЦ та ПЦУ на григоріанський календар змінила дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового відповідно на 15 липня (св. Володимира), на 1 жовтня (св. Покрови) та 25 грудня. Щоправда, перехід Церков відбудеться з 1 вересня, а 15 липня вже завтра, але оскільки закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, то цього року День української державності ще буде 28 липня.

12:21 Болгарія відправила великий пакет військової допомоги Україні, до якого ввійшло 100 одиниць бронетехніки. Це перше відкрите офіційне рішення Софії допомогти українцям важким озброєнням, пише EurActiv. "Це броньована військова техніка, яку ніколи не використовували. Її зберігання і технічне обслуговування призводить до витрат. Українці подбають про те, щоб ця техніка їм стала у пригоді", – заявив депутат Івайло Мірчев із правлячої коаліції.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 59 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:51 Голови фракцій Верховної Ради внесли на розгляд проєкт постанови із закликом до президента Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі з огляду на його важкий фізичний стан. Також Верховній Раді запропоновано попросити парламенти держав – членів Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та резолюції.

11:19 Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція за першу добу після саміту НАТО у Вільнюсі приєдналися до "гарантій безпеки" для України, запропонованих країнами "Великої сімки", повідомив Президент України Володимир Зеленський.

11:09 З ремонту, який тривав у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов енергоблок теплової генерації потужністю 240 МВт; електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Через негоду та спричинені нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях. Через обстріли знеструмлювали споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

12 липня 2023 року російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному параді флоту на день ВМФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року. З моменту створення нинішнього формату дня ВМФ у 2017-му це вперше в ньому не беруть участь атомні підводні човни. Ця зміна, ймовірно, пов'язана насамперед із необхідністю проведення технічного обслуговування і збереження готовності до операцій і навчань. Існує також реальна можливість того, що на це рішення вплинули міркування внутрішньої безпеки після спроби заколоту "групи Ваґнера".

10:35 Телеґрам-канали поширюють фото готелю "Дюна" в Бердянську, котрий 11 липня зазнав удару ракетами ЗСУ; тоді було вбито російського генерала Олєґа Цокова.

10:19 Вночі безпілотники атакували Вороніж і Курську область. Як повідомив губернатор Курщини Роман Старовойт, унаслідок вибуху в місті Курчатов пошкоджено багатоквартирний будинок – на ньому посічено фасад і вікна, але "критично важливі об'єкти" (в Курчатові розташована АЕС) не постраждали.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

46,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

117,0% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

144,4% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

61,0% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,2% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:45 Українські війська мають успіх на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує тут свої резерви, тривають важкі бої.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив у оприлюдненому аудіо, що міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу відправив його у відставку за те, що він постійно скаржився на проблеми на західній лінії фронту в Запорізькій області перед вищим командуванням. Депутат держдуми РФ і колишній заступник командувача Південного військовог округу генерал-лейтенант Андрєй Гурульов 12 липня оприлюднив аудіозвернення Попова, в якому Попов заявив, що російське командування звільнило його за висловлення скарг на відсутність підтримки російських військ і замінило його генерал-лейтенантом Дєнісом Ляміним. Попов стверджував, що висловлював занепокоєння "найвищому рівню" російського командування з приводу відсутності у Росії можливостей контрбатарейної боротьби, відсутності станцій артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії та інших питань. Попов стверджував, що Шойґу звільнив його через те, що його чесність в озвученні різних проблем у російській армії загрожувала російському командуванню. Попов заявив, що він вирішив "називати речі своїми іменами" в ім’я своїх загиблих товаришів замість того, щоб "залишатися в мовчазному боягузтві". Раніше російські джерела повідомляли, що начальник генштабу РФ генерал армії Валєрій Гєрасімов звільнив Попова за висловлення стурбованості необхідністю ротації військ на заході Запорізької області на тлі контрнаступальних операцій України. Найімовірніше, Попов знав, що одержувач його повідомлення у ветеранському середовищі 58-ї ЗВА злиє аудіозапис. Як повідомляється, Попов розповсюдив запис різним особам, в тім числі з командування, особового складу і ветеранів 58-ї ЗВА. Гурульов, колишній начальник штабу 58-ї ЗВА, опублікував запис у своєму telegram-каналі 12 липня, після чого деякі відомі представники російської ультранаціоналістичної спільноти розкритикували його за порушення недоторканності приватного чату. Вони звинуватили Гурульова у витоку аудіозапису з метою політизації ситуації та посилення власної публічної привабливості. Вибір Попова розповсюдити аудіо серед учасників спільноти ветеранів Росії свідчить про те, що він, ймовірно, використовував неофіційні або незахищені канали для розповсюдження цього повідомлення та що він, можливо, усвідомлював ризик використання таких каналів для нібито обмеженої аудиторії. Можливо, Попов мав на меті, щоб деякі одержувачі оприлюднили аудіо. Гурульов є відомим серед російської ветеранської спільноти, він раніше критикував ведення війни російським міноборони, тому, ймовірно, поширив такий запис із незахищеного каналу. Один мілблогер стверджував, що Попов навмисно оприлюднив аудіо, щоб продемонструвати, що не боїться гніву російського військового командування. Російське джерело оприлюднило скарги Попова та повідомлення про його звільнення 11 липня до витоку запису, що може припустити, що Попов міг узгодити час витоку 12 липня. Попов прирівняв себе до лідера повстання менш ніж через місяць після повстання "групи Ваґнера", називав себе "Спартаком" (своїм давнім позивним), а своїх підлеглих – "гладіаторами", ймовірно, навмисно посилаючись на пам’ять лідера повстання римських рабів Спартака, щоб підкреслити себе як відокремленого від бездарного та активно шкідливого російського військового командування. Попов стверджував, що "найвищий командувач" Росії атакує російські сили з тилу, коли вони захищаються від українського контрнаступу на лінії фронту, і представив себе морально зобов’язаним висловити свою стурбованість російському військовому командуванню. Це помітно нагадує риторику фінансиста "групи Ваґнера" Євґєнія Пріґожина напередодні та під час його збройного повстання 24 червня. Однак Попов не відомий своїми зв’язками з "Ваґнером" чи Пріґожиним.

• Попов, ймовірно, намагався звернутися до Кремля з проханням частково або повністю відсторонити Герасімова від командування операціями в Україні. Ймовірно, Попов своєю спробою пробував повторити успішне звернення Теплінського до Путіна в березні, коли Теплінський тимчасово подав у відставку в січні через конфлікт із Герасімовим щодо використання повітряно-десантних сил в атаках навколо Соледару та, як повідомляється, використав зв’язки у ветеранських спільнотах, щоб напряму звернутися до Путіна. Можливо, Попов намагався використати можливе занепокоєння Кремля щодо зростаючої зневаги до Герасімова, щоб підняти власний авторитет у спосіб, що нагадує підвищення Теплінського до заступника начальника театру військових дій.

• Можливо, Герасімов намагався захиститися перед Путіним від небажаної критики, щоб зберегти його непоінформованість, звільнивши Попова, перш ніж той міг звернутися безпосередньо до Кремля. Джерело, пов'язане з російськими спецслужбами, стверджує, що ще до того, як Герасімов звільнив його з посади, Попов говорив, що звернеться до Путіна, що може свідчити про те, що Герасімов безпосередньо відреагував на погрозу Попова. ISW раніше помітила, що Путін ігнорував скарги російських офіційних осіб, які виступали від імені російських військовослужбовців - ймовірно, щоб дистанціюватися від російських військових невдач. Наприклад, секретар генеральної ради партії "Єдиная Росія" Андрєй Турчак у лютому 2023 року провів прямий брифінг безпосередньо перед Путіним щодо жахливого стану російського зимово-весняного наступу, але не зміг ініціювати зміну командування. За оцінками ISW, звернення Теплінського до російських ветеранських спільнот, однак, змусило Путіна відреагувати на скарги про необхідність підготовки до українських контрнаступів у березні. Це демонструє, що Путін вважав за краще залишатися в невіданні, поки не зіткнувся з потенційною негативною реакцією з боку військових чиновників і російських ветеранів. Можливо, Путін доручив Герасімову запобігати подібним компрометуючим ситуаціям і вирішувати їх до того, як ці інциденти дійдуть до Кремля.

• Спроба Попова напряму звернутися до Путіна за підтримкою та його непідпорядкування командуванню Герасимова свідчить про корозію, яка склалася в російському командуванні та російських військах, які воюють в Україні. Спроби Попова і Теплінського підштовхнути Путіна до дій проти Герасимова нагадують заколот Прігожина 24 червня, під час якого сили "Ваґнера" намагалися змусити Путіна усунути Герасімова і Шойґу. Три відомі фігури в російських військових діях в Україні (Теплінський, Прігожин і Попов) зараз намагаються послабити владу Герасімова і Шойґу через глибоку стурбованість виснаженням їхніх сил і намагаються використати свою відповідальність за ключові ділянки фронту, щоб вийти за рамки субординації і змусити Кремль діяти на їхню користь. ISW вже оцінював, що публічні розбіжності між російськими військами в Україні щодо постачання і бойових завдань, а також очевидна необхідність міністерства оборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань свідчать про наявність серйозних проблем у системі підпорядкування. Зростаюча кількість прецедентів, коли командири, підлеглі Герасимову, порушують субординацію для досягнення бажаних цілей, може бути наслідком того, що командири заохочені до порушення субординації. Російські командири, можливо, все частіше беруть забезпечення своїх військ у власні руки перед обличчям постійних невдач МО РФ у вирішенні ендемічних проблем, пов'язаних з російськими військовими діями в Україні. Все більш крихка російська вертикаль командування може призвести до критичної кризи командування і контролю в майбутньому, коли підтримка польових командирів російського військового командування може стати все більш слабкою.

• Російські мілблогери по-різному відреагували на звільнення Попова, хоча ніхто не заперечив скарги Попова на проблеми, які відчувають російські війська на фронті. Багато російських джерел характеризували Попова як «розумного», «компетентного» та «авторитетного» і стверджували, що він був хорошим командиром, який мав широку підтримку своїх військ.

• Перебої в роботі російського командування, яке контролює російські оборонні операції на півдні України, ймовірно, матимуть тимчасовий, але незначний вплив на російські сили.

• Звільнення Попова через питання про втрати росіян і повідомлення про скарги на відсутність ротації сил ще більше підтверджує оцінку ISW про те, що російська оборона в Україні, ймовірно, крихка. Раніше ISW оцінювало, що російським силам не вистачає резервів для ротації фронтових підрозділів і що без оперативних резервів в разі українського прориву російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки. Скарга Попова щодо втрат росіян від артилерійського вогню, ймовірно, вказує на те, що російські війська потребують ротації та підкріплення, щоб підтримувати свою оборону в західній Запорізькій області. Відсутність у Росії резервів, ймовірно, не дала Герасімову можливості серйозно розглянути апеляцію Попова, а звільнення Попова ще більше продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил. Очевидна відсутність ротації сил на всьому театрі дій свідчить про те, що російським силам доведеться покладатися на наявні та вже ослаблені сили у разі будь-якого українського прориву. Скарги Попова на низьку контрбатарейну спроможність російських військ і значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що ISW оцінює як спроби України максимально ослабити російські сили, які обороняються на півдні України.

• Українські війська 13 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту, на окремих ділянках досягли успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район межі Донецької та Запорізької області) напрямках. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямках Новоданилівка-Широка Балка (приблизно 3 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Новопокровка (6-13 км на південний схід від Оріхова). Українські офіційні особи також повідомили, що українські сили наступали на південному фланзі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).

• Повідомляється, що Кремль наказав після збройного повстання "групи Ваґнера" 24 червня, затримати та відсторонити кількох старших військових офіцерів, що підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль, ймовірно, має намір очистити міноборони від осіб, яких вважають нелояльними.

• Кремль далі ще не визначився з наслідками збройного заколоту "Ваґнера", оскільки майбутнє "групи Ваґнера" і Прігожина залишається неясним. На опублікованих 13 липня відео з геолокацією нібито видно, як сили "Ваґнера" їдуть по трасі М4 у Воронезькій області, передислоковуючись з польових таборів, ймовірно, в тилу окупованої Росією України. Російський мілблогер стверджує, що на відеозаписах видно російську поліцію, яка супроводжує колону, і автобуси з білоруськими номерними знаками, що, можливо, вказує на пункт призначення колони. Російські військові продовжують висловлювати занепокоєння безпекою штабу Ростові-на-Дону. Знимки, опубліковані 13 липня, показують, що російські сили розмістили навколо штабу габіони, заповнені піском, а мілблогери стверджують, що зовні будівлі перебувають невизначені спецпризначенці та броньований автомобіль з кулеметом.

• 13 липня російські війська завдали серії ударів з безпілотників "Шахед" по території України.

• Російські та українські джерела вели позиційні бої під Кремінною.

• Українські сили здійснили наземні атаки та, як повідомляється, просунулися навколо Бахмута.

• Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Збройні сили України повідомили про проведення обмежених наступальних дій на заході Донецької області та продовження контрнаступальних дій в районі межі Донецької та Запорізької областей.

• Станом на 13 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області.

• Можливо, Росія не виконує деяких своїх зобов’язань перед Іраном у рамках їхнього двостороннього партнерства у сфері безпеки, навіть якщо російські військові продовжують значною мірою покладатися на безпілотники іранського виробництва в Україні. Дослідницька група Bourse and Bazaar, що базується у Великій Британії, повідомила 13 липня, що нинішні та колишні іранські дипломати стверджують, що Іран завершив оплату 50 російських винищувачів СУ-35 під час другого терміну президента Ірану Хасана Роухані між 2017 і 2021 роками. 98] Росія досі не поставила СУ-35 до Ірану, незважаючи на спекуляції, а іранські джерела Bourse and Bazaar заявили, що Росія, ймовірно, не зможе поставити винищувачі до Ірану до кінця 2023 року, як обіцяла. The Wall Street Journal повідомила 13 липня, що знайдені в Україні іранські безпілотники свідчать про те, що іранські компанії відтворюють компоненти безпілотників, які раніше вони отримували від західних фірм. Як повідомляється, слідчі з питань зброї в Україні виявили деталі у збитих безпілотниках, що вказує на те, що іранська приватна електронна фірма Sarmad Electronics Sepahan почала виробляти аналоги деталей, які раніше надходили від японських виробників електроніки. Зусилля Ірану з виробництва власних компонентів, схоже, частково спрямовані на підтримку поставок безпілотників до Росії, хоча ці зусилля із внутрішнього виробництва ключових компонентів також мають внутрішню цінність для Ірану. Неможливість постачання Су-35 до Ірану навряд чи порушить існуючі зобов'язання Ірану щодо надання Росії безпілотників, хоча затримка поставок може стати більшою перешкодою для подальших зусиль зі зміцнення російсько-іранського двостороннього партнерства у сфері безпеки.

• 13 липня агентство Associated Press повідомило, що російські війська та окупаційна адміністрація проводять широкомасштабну кампанію із затримання та жорстокого поводження з цивільними особами та планують побудувати додаткову інфраструктуру інтернованих осіб на окупованих територіях.

09:09 З вечора і до 4-ї ранку росіяни з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed». 16 «шахедів» знищено в результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

