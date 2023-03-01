371-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:21 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що Україна здобула велику перемогу, коли вистояла цієї зими, і порівняв її значення з відбиттям російського бліцкригу у перші дні війни та відвоюванням окупованих територій. "Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні... Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", – прокоментував Кулеба.

11:09 Слідство встановило осіб, які вивозили з дому письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини росіянами. Правоохоронці також визначили місце, де утримували Вакуленка; наразі мета розслідування – з’ясувати, хто саме застрелив письменника, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. З його слів, 122 тіла із кладовища в Ізюмі досі не ідентифіковано.

11:00 Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор, що переводить напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч квартир, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, зазначивши, що транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.

10:39 У росіян на Луганському напрямку з’явилося багато дронів-камікадзе, очікується надходження засобів боротьби проти цих дронів повідомив голова Луганської ВОА Сергій Гайдай. У ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної, зокрема, в районі Макіївки та Невського, у Кадіївці ж території заводу, де росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом, лунали вибухи.





10: 15 У січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу знизилися на 38% порівняно із січнем минулого року: з 30 до 18,5 мільярдів доларів, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що західні санкції щодо російських енергоносіїв досягли своєї мети – стабілізували ринки та скоротили доходи Москви.

10:06 Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч на слуханнях у Палаті представників США заявив, що його відомство поки що не виявило випадки нецільового використання американської допомоги Україні.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 лютого 2023 року Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 ударних безпілотних літальних апаратів-камікадзе "Шахід" з 14, запущених вночі. Сергій Попко, голова Київської міської військової адміністрації, повідомив, що дев'ять з них були збиті поблизу повітряного простору Києва. Ще три БПЛА "Шахід", за повідомленнями, були збиті в Чернігівській області на півночі України. До цієї атаки 26 лютого 2023 року не було жодних повідомлень про використання БПЛА в Україні приблизно з 15 лютого 2023 року. Таке зниження темпу атак БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас: вона, ймовірно, буде шукати поповнення. З огляду на вектор атаки, ці БПЛА "Шахід", найімовірніше, були запущені з Брянської області в Росії. Раніше, з середини грудня 2022 року, єдине спостережуване місце запуску було з Краснодарського краю, через Азовське море. Другий пусковий майданчик дасть росіянам іншу вісь атаки, ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську протиповітряну оборону.

09:42 Корабельне угруповання РФ далі продовжує перебувати у збільшеній кількості у відкритому морі: 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені до 32 ракет, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, зазначивши, що така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася у Чорному морі. Серед цих носіїв є й підводні, пуск ракет саме з них виявляти дуже складно для сил протиповітряної оборони. Тому загроза ракетного удару лишається дуже високою.

09:24 Чотири ворожі дрони-камікадзе Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені протиповітряною обороною, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

09:12 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 149 890 (+650) осіб,

танків – 3395 (+7) од.,

бойових броньованих машин – 6638 (+8) од.,

артилерійських систем – 2393 (+10) од.,

РСЗВ – 479 (+1) од.,

засобів ППО – 247 (+0) од.,

літаків – 300 (+0) од.,

гелікоптерів – 288 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4) од.,

крилатих ракет – 873 (+0) од.

кораблів /катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки – 5257 (+5) од.,

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

38,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

77,7% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

43,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:00 Безлімітне споживання електроенергії на сьогодні збережеться, це стане вже 18-м днем поспіль стабілізації енергосистеми України після масованих повітряних атак на неї російських загарбників, повідомляють оператори системи розподілу

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням 2 БпЛА «Шахед-136». Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон. Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська влада, схоже, посилює просування інформаційних операцій під фальшивим прапором, намагаючись відволікти увагу від відсутності відчутних перемог на полі бою і сповільнити надання західних танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.

• Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що США не мають жодних ознак того, що російські війська застосують ядерну зброю в Україні.

• Президент Росії Путін під час виступу на колегії ФСБ підкреслив роль Федеральної служби безпеки Росії у підтримці війни в Україні.

• Кремль і президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагаються активізувати зусилля, спрямовані на створення неправдивого образу Росії як відкритої до переговорів щодо припинення війни в Україні.

• Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час свого офіційного візиту до Пекіна з 28 лютого по 2 березня.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки біля Сватового та Кремінної і, ймовірно, здійснили обмежене просування на північ від Кремінної.

• Російські війська досягли тактичних успіхів на півночі Бахмута і продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі Авдіївки-Донецька.

• Українські офіційні особи продовжують повідомляти про можливу підготовку Росії до відновлення наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях, хоча ISW не помітила ознак того, що російські війська планують відновити наступальні операції на цих напрямках.

• Влада Вірменії затримала громадянина Росії в Єревані за акцію протесту проти війни в Україні, яку він вчинив у Москві в липні 2022 року.

• Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти 109 громадян Росії, причетних до примусової депортації українських дітей.