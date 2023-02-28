У Росії оштрафували Вікіпедію на $27 тисяч за статті про дії російських вояків в Україні.  

Московський суд визнав розміщені у Вікіпедії відомості щодо деяких російських військових частин «дезінформацією».

У вівторок, 28 лютого, в Росії фонд Вікімедіа (Wikimedia Foundation, Inc), якому належить Вікіпедія, був оштрафований на два мільйони рублів ($27 тис.). Такий вирок виніс мировий суддя Таганського районного суду міста Москви за відмову видалити з Вікіпедії інформацію про три російські військові частини. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суд визнав розміщені у Вікіпедії відомості щодо цих частин «дезінформацією».

Йдеться про статті про 74-ю гвардійську мотострілецьку бригаду, 138-у окрему мотострілецьку бригаду, 92-у ракетну бригаду та розміщення інформації про дії російських військ на території України в Харкові, Лисичанську та Маріуполі.

Це вже четвертий штраф за частиною другою статті 13.41 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, якого зазнав фонд Вікімедіа. Раніше «Вікіпедію» оштрафували на три мільйони рублів за нібито «фейки» про дії російських військових в Україні, на два мільйони рублів за відмову видаляти статті про війну в Україні та на таку ж суму за розміщення інформації про способи виробництва пороху.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російська влада штрафує і блокує сайти, які поширюють відомості про війну в Україні, які не збігаються з офіційною версією Кремля.