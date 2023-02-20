362-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:19 Перший коментар від Володимира Зеленського: "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", – написав Зеленський у інстаґрамі.

12:05 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких один носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети (вчора було 8), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:00 Під час офіційних заходів за участю Джо Байдена оголошено повтіряну тривогу – на Михайлівській площі лунали сирени. У Білорусі піднявся в небо носій гіперзвукових ракет "Кинджал" – МіГ-31К.

11:51 До Києва прибув президент США Джо Байден. На фотографії, котра літає у соцмережах, Байдена зазнимковано поруч зі стіною Михайлівського монастиря, разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

11:44 СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) митрополиту Феодосію у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

11:51 Помічники Байдена шукали способи організувати таємну поїздку в Україну під час візиту в Польшу 20-21 лютого, але майже виключили цю можливість, вважаючи, що загроза безпеці Байдена чи України не варта того, повідомляло вчора Politico.

11:12 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, хоч на початку робочого тижня споживання поступово збільшується, повідомили в Укренерго. Відповідно, ліміти споживання до областей не доводились, однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

11:05 Помічники Байдена шукали способи організувати таємну поїздку в Україну під час візиту в Польшу 20-21 лютого, але майже виключили цю можливість, вважаючи, що загроза безпеці Байдена чи України не варта того, повідомляло вчора Politico.

11:01 Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону новин анонсував, "зберігаючи інтригу", візит когось із "головних" західних партнерів України. Виходячи з безпрецедентних заходів безпеки в Києві (перекриті низка вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США), біля кордонів України над Польщею, за даними сервісу Flightradar24, кружляють три американські розвідувальні літаки (стратегічний розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint, щовикористовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника, забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника, включаючи винищувачі-перехоплювачі та ЗРК та лва літаки далекого радіолокаційного виявлення Boeing E-3B Sentry, що здійснюють радіотехнічну розвідку та виявляють бомбардувальники, а також заправник Boeing KC-135R Stratotanker) та те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, спекулюють про можливий візит президента США Джо Байдена.

10:41 До Києва прибула з офіційним візитом делегація ізраїльського парламенту на чолі із головою комітету оборони та міжнародної політики Йоелем Едельштейном, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

10:15 За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує розвивати кілька наступальних напрямків на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут. За повідомленнями, кількість втрат залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, "елітні" 155-та і 40-ва морські піхотні бригади зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, не є боєздатними. З наближенням річниці вторгнення російські війська, ймовірно, перебувають під політичним тиском, який посилюється. Цілком ймовірно, Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений до річниці, незалежно від реальної ситуації на місцях. Якщо весняний наступ Росії нічого не дасть, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, зросте.

09:53 Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угруповання, готового до наступу з півночі, у Білорусі немає, заспокоїв речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі марафону.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 143 680 (+820) осіб, танків – 3316 (+6) од., бойових броньованих машин – 6553 (+8) од., артилерійських систем – 2334 (+7) од., РСЗВ – 471 (+2) од., засобів ППО – 243 (+0) од., літаків – 299 (+1) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5209 (+13) од., спеціальної техніки – 225 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

97,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,8% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

75,8% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

42,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки – Запорізької. На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди. Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника. Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет-3». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні частини до лінії фронту в Луганській і Донецькій областях, а також у деяких районах Запорізької області[23].

• За повідомленнями, до квітня українські війська зможуть розмістити на передовій лише 50 танків, наданих Заходом, з обіцяних 320 танків[24].

• Міністерство оборони Росії підтвердило, що 1-й армійський корпус "донецької народної республіки" ("ДНР") і 2-й армійський корпус "луганської народної республіки" ("ЛНР") є офіційними формуваннями у складі збройних сил Росії, заперечуючи при цьому звинувачення в тому, що воно звільнило речника військового командування "ДНР" Едуарда Басуріна або будь-якого іншого командира "ЛНР/ДНР". Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин скористався суперечкою навколо повідомлення про відставку Басуріна, оприлюднивши зустріч із Басуріним, на якій продовжив кілька інформаційних ліній атаки на міністерство оборони Росії.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров публічно аплодував Пріґожину після того, як, ймовірно, відмовився приєднатися до нової кампанії Пріґожина проти МО Росії[27]. Кадиров також зазначив, що він може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої компанії після завершення державної служби[28].

• Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що українські посадовці готують радіологічну атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції про ядерну безпеку напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

• Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на мосту через Керченську протоку в Криму 10 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби спланували та здійснили терористичний акт. Атака була б законною воєнною операцією, а не терористичним актом, якщо її дійсно провела Україна.

• Російський мілблогер стверджував, що російські війська перетнули російський кордон в районі Харківської області й окупували невизначені прикордонні населені пункти.

• Російські війська продовжували наступальні операції на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.[32] Російські джерела стверджували, що українські війська зміцнюють передові позиції на захід і північний захід від Кремінної.[33]

• Російські війська, ймовірно, домоглися незначних успіхів у північних передмістях Бахмута і на східних околицях міста.[34] Відомий російський мілблогер стверджує, що деградовані формування "групи Ваґнера" звужують масштаби своїх наступальних дій у районі Бахмута через брак сил.[35]

• За повідомленнями, російські війська продовжують наступальні операції на західних околицях Донецька та навколо Вугледара[36].

• Російські мілблогери стверджували, що російські війська провели локальну наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області, а також поширювали кадри, на яких видно, як бійці "групи Ваґнера" прибувають до Мелітополя Запорізької області.

• Голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що окупаційна влада Криму націоналізувала українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планує використати кошти від продажу цього майна для підтримки російських військ, що воюють в Україні[38].

• Російський мілблогер стверджує, що командир російської 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ РФ Вадім Панков отримав звання генерал-майора[39].

• Російський виробник безпілотників "Ланцет", дочірнє підприємство концерну "Калашников", за повідомленнями, виробляє безпілотники в громадській бані після суперечок про доступ до своїх потужностей, що спонукало інших російських виробників безпілотників закликати до масового складання апаратів, незважаючи на відсутність належних умов.

• Українські військові повідомили, що російські війська не можуть ремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 поблизу лінії фронту через проблеми з логістикою і змушені передавати ці системи на заводи-виробники в Росії.