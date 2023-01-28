339-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:38 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, найімовірніше, втратила понад 300 осіб під час удару по розташуванню військ у Макіївці поблизу Донецька 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них радше загинули або зникли безвісти, ніж були поранені. Після удару міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок і публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 загиблих. Російські офіційні особи, ймовірно, вирішили, що уникати коментарів в умовах широкої критики російського командування у зв'язку з інцидентом було би недоцільно. Різниця між визнаною Росією кількістю жертв і ймовірною реальною кількістю жертв підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах. Зазвичай це відбувається через поєднання свідомої брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і неточних повідомлень молодших посадових осіб, які прагнуть применшити свої невдачі в російській культурі "звинуватити і вигнати".

09:12 МЗС України викликає посла Угорщини після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан під час спілкування з журналістами порівняв Україну із "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею", повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

09:03 Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода сказав, що у справі про можливу закупівлю харчів для військових за завищеною ціною потрібно дочекатися висновків слідства, а закликати зараз, в умовах війни, до відставки чи відсторонення міністра оборони є «небезпечним» і «безвідповідальним».

08:56 Україні цього року знадобиться додатково 17 мільярдів доларів для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому засіданні уряду.

08:49 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 125 510 (+800) осіб, танків – 3189 (+7) од., бойових броньованих машин – 6344 (+4) од., артилерійських систем – 2188 (+8) од., РСЗВ – 453 (+1) од., засобів ППО – 221 (+0) од., літаків – 293 (+1) од., гелікоптерів – 284 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5027 (+26) од., спеціальної техніки – 199 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,3% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

36,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,0% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

71,0% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

40,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:35 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ – Сумської. На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник завдав вогневого впливу по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські інсайдери повідомили агентству Bloomberg, що президент Владімір Путін готує новий наступ для повернення ініціативи, який може розпочатися вже в лютому або березні 2023 року.

• Кремль підтвердив, що президент Росії Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у російських операціях в Україні.

• Візуальне розслідування російського опозиційного видання підтвердило, що російська влада депортує дітей з окупованої Херсонської області до окупованого Криму.

• Російські офіційні особи спростували повідомлення про вибухи біля Запорізької атомної електростанції 26 січня.

• Російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення міблогерами подій на фронті, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні нового наступу. Ці обмеження – якщо вони заплановані – ймовірно, є частиною зусиль начальника російського генерального штабу генерала армії Валєрія Гєрасімова, спрямованих на професіоналізацію збройних сил Росії.

• Українські війська продовжували контрнаступальні операції під Кремінною 26 та 27 січня.

• Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.

• Російські джерела не повідомляють, що російські війська продовжували локальні наступальні операції в Запорізькій області 27 січня.

• Російські чиновники заявили, що призовний вік під час наступного весняного призовного циклу 2023 року не зміниться.

• Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій у російські правові й адміністративні структури.