Прихильники експрезидента Кастільйо влаштували безлади в Перу.

Виконувачка обов’язків президента Діна Болуарте запропонувала провести дочасні вибори.

На вулицях міст Перу другий день відбуваються протести прихильників усунутого з президентської посади Педро Кастільйо. У неділю, 11 грудня, демонстранти влаштували безлади під будівлею Конґресу Республіки. Поліціянтам довелося застосувати ґумові кийки та сльозогінний газ. Про це повідомила газета El Mundo.

Ще одна велика група протестувальників паралізувала роботу летовища Андауайлас у південній частині країни та підпалили сховище палива. Як повідомила компанія Corpac, яка управляє аеропортами в кількох департаментах Перу, пів сотні осіб, в тім числі співробітників організації та поліціянтів, було взято в заручники. У поліції поінформували, що на місце інциденту відряджено елітний підрозділ поліції.

Протестувальники заблокували також магістральні дороги в інших частинах країни. Між демонстрантами та поліцією відбулися сутички. За останніми офіційними даними, внаслідок безладів загинули два юні учасники протестів – 15-ти й 18-ти років, багато людей поранені. Днем раніше в ході заворушень у місті Андауайлас було поранено 16 цивільних осіб та четверо правоохоронців.

У відповідь на протести виконувачка обов’язків президента Діна Болуарте запропонувала провести в країні дострокові президентські вибори у квітні 2024-го замість 2026-го. У телезверненні в неділю, 11 грудня, вона пообіцяла подати відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. «Життя жодного перуанця не заслуговує на те, щоб бути принесеним в жертву політичним інтересам», – заявила Болуарте.

Протести в Перу почалися після усунення з посади президента Педро Кастільйо. Парламент сьомого грудня оголосив йому імпічмент за «стійку моральну неспроможність» керувати нацією. Через кілька годин після цього Кастільйо затримала поліція, за рішенням суду його помістили до слідчого ізолятора на сім днів. Кастільйо звинувачують у замаху на конституційний порядок та спробі путчу. Після затримання він попросив політичного притулку у Мексиці.

Після усунення від влади Педро Кастільйо обов'язки глави держави стала виконувати віцепрезидентка Діна Болуарте. Демонстранти вимагають її демісії та проведення дострокових виборів. Вони також закликали до загальнонаціонального страйку.