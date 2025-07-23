Акції протесту щодо обмеження незалежності НАБУ та САП тривають у всій країні.

 

Сьогодні, 23 липня, тисячі людей у Києві, Львові, івано-Франківську, Тернополі, Одесі, Чернівцях, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Ужгороді, Хмельницькому, Чернігові, Миколаєві, Вінниці, Кривому Розі знову вийшли на протест через ухвалення закону №12414, який обмежує інституційну незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

 

 

У Львові акція протесту розпочалася о 19:30 біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Приблизно о 20:30 мітингувальники пройшли ходою через площу Ринок, вулиці Підвальну, Валову на проспект Свободи, скандуючи гасла із осудом рішення ВРУ та президента Зеленського, який вчора ввечері підписав закон №12414.

 

У цей самий час кілька сотень протестувальників, серед яких і міський голова Руслан Марцінків, зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського в Івано-Франківську.
 

У Тернополі біля обласної військової адміністрації учасники акції прийшли з плакатами «Джерелом влади є народ», «Я не голосувала за це», «12414 – номер зради».

 

 

Нагадаємо, що це вже другий день, як усією країною проходять велелюдні мітинги з вимогою не обмежувати незалежність НАБУ та САП. Закон зокрема наділяє генерального прокурора повноваженнями бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. 

 

У відповідь на реакцію людей Володимир Зеленський сьогодні заявив про підготовку президентського законопроєкту, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій та унеможливити російський вплив на правоохоронну систему.

 

У своєму відеозверненні Зеленський повідомив, що внесе до Ради законопроєкт, який передбачатиме норми для зміцнення незалежності антикорупційних органів і виключення будь-якого російського впливу на роботу правоохоронної системи.

 

«Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку», – заявив президент.

 

Він очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів конкретні пропозиції щодо змісту норм, які мають бути в документі.

 

«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – наголосив він. 

 

Тим часом у ЄС вже теж висловили свою думку щодо ухвалення закону, що торкається діяльності НАБУ і САП. Ще вчора Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт та зазначила, що це є «серйозним кроком назад». Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Представник Європейської комісії Гійом Мерсьє прокоментував законопроєкт, висловивши занепокоєння подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС.

 

Головне управління розвідки Міноборони України паралельно повідомляє, що ситуацію щодо протестів проти закону №12414 ретельно та поглиблено вивчають російські спецслужби та пропагандисти з тим, щоби скористатися ними для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії Росії.  .


«Для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви», – йдеться у повідомленні ГУР.

 

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни вже перекручують зміст мирних мітингів в Україні.

 

«Вони намагаються подавати інформацію так, що українці нібито вийшли вимагати від влади капітуляції, і розганяють цю інформацію через свої мережі на Заході», – зазначив він.

 

23.07.2025

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