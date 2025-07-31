"А тепер проголосуйте нормально": львів'яни вимагають повернути незалежність САП і НАБУ.

Ввечері середи, 30 липня, львів'яни вийшли на акцію протесту через закон №4555 (законопроєкт № 12414), який позбавив інституційної незалежності НАБУ та САП, підпорядкувавши ці антикорупційні структури Офісу генерального прокурора. Участь в акції взяли сотні людей. Протест розпочався о 19:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а о 20:30 мітингувальники пройшли центральними вулицями міста.

Мітинг прохойшов в переддень розгляду Верховною Радою законопроєкту президента №13533, який передбачає посилити повноваження антикорупційних органів. Учасники мітингу вимагали у народних депутатів проголосувати сьогодні, 31 липня за президентський законопроєкт. Якщо за законопроєкт не проголосують, то мітинг продовжиться впродовж наступних днів.

Під час протесту львів'яни хвилиною мовчання вшанували загиблих у російсько-українській війні. Крім цього, під час акції збирали донати для військових.

Акція протесту у Львові через скандальний закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП відбулась вже вп’яте. Втім мітинг вчора був менш численним, ніж протести 22-24 липня.