В містах України протестували проти обмеження повноважень антикорупційних органів.

У Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному та Сумах пройшли мітинги протесту проти прийняття Верховною Радою закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Протестну акцію в Києві ініціював ветеран Дмитро Козятинський, який закликав зібралися на площі Івана Франка у Києві, котра розташована неподалік Офісу президента України, зазначивши: "Мені, як ветерану важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки"

Акція зібрала кілька тисяч людей, серед учасників акції можна було зустріти ветеранів, громадських діячів і публічних осіб, зокрема міського голову Києва Віталія Кличка.

Масовою була також акція у Львові, на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченкові, тут проти прийняття закону теж мітингував міський голова – Андрій Садовий.

Верховна Рада України на засіданні у вівторок у другому читанні та в цілому 263 голосами підтримала законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що таким рішенням Рада фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, а керівник САП Олександр Клименко вважає, що це кінець незалежної роботи НАБУ і САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС.

Представник Європейської комісії Гійом Мерсьє прокоментував законопроєкт, висловивши занепокоєння подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС.

Натомість лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко гаряче підтримала в Верховній Раді ухвалення закону №12414 та закликала й надалі позбавлятися "колонізації України": "Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України – це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем – це чітка конституційно збалансована влада".

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у розмові з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський союз залишаються повністю чинними.