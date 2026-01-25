Сотні людей зібралися в Міннеаполісі, на знак протесту проти вбивства Алекса Претті аґентами ICE.

У мережі зявилося відео яке засвічує неправомірність використання вогнепальної зброї силовиками.

Сотні американців зібралися в Міннеаполісі, штат Міннесота, на меморіальній церемонії на згадку про 37-річного Алекса Претті (Alex Pretti), застреленого в суботу, 24 січня, співробітниками федеральної імміграційної служби (ICE). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Інцидент стався під час проведення аґентами ICE операції з виловлюння нелегальних мігрантів у Міннеаполісі.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін (Tricia McLaughlin) заявила, що федеральні співробітники «проводили операцію в рамках посилення імміґраційної політики адміністрації» та відкрили «оборонний вогонь» нібито після того, як до них наблизився чоловік з пістолетом, який «люто чинив опір спробам його роззброїти».

Але відео з місця події показали, що Алекс Претті тримав у руці телефон, а не пістолет. Він намагався допомогти іншим протестувальникам, до яких аґенти ICE застоосовували силу. На початку відео Претті знімає, як федеральний аґент відштовхує одну жінку та кидає іншу на землю. Претті стає між аґентом і жінками, потім піднімає ліву руку, щоб захиститися, коли співробітник ICE пирскає йому в обличчя з перцевого балончика. Потім кілька аґентів хапають Претті, який чинить опір, і змушують його стати коліна. І в момент, коли аґенти тримають Претті за руки, хтось кричить, схоже, попереджаючи про наявність пістолета. Потім на відеозаписі видно, як один з агентів забирає у Претті пістолет і відходить з ним. За мить офіцер ICE, приставивши пістолет до спини Претті, здійснює чотири постріли поспіль. Потім чути ще кілька пострілів, коли інший аґент стріляє в Претті. Все це зафіксовано на відео, які оприлюднив телеканал CNN.

Як стало відомо, Алекс Претті працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії у шпиталі Міністерства у справах ветеранів США. Він браві участь в акціях протесту після вбивства Рене Ґуд (Renee Good), яку сьомого січня застрелив співробітник Служби імміграційного та митного контролю США. Претті дійсно мав зі собою пістолет, на який володів всіма потрібними дозволами. Проте в інциденті, як засвідчують відео з місця події, він зброю не використовував.

Губернатор Міннесоти Тім Волз (Tim Walz) засудив стрілянину, влаштовану федеральними офіцерами. «Це огидно», – написав він у соцмережі X і зажадав від президента США Дональда Трампа припинити використання ICE для депортації іноземних громадян. «Приберіть тисячі жорстоких, непідготовлених поліціянтів з Міннесоти. Негайно», – закликав він.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, звинуватив мера Міннеаполіса та губернатора Міннесоти у «підбурюванні до заколоту» через їхню реакцію на вбивства мирних мешканців. Коментуючи суботній інцидент у Міннеаполісі Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social: «У нього була зброя, на наших вулицях носять зброю лише злочинці, нам потрібен закон і порядок».