У Празі пройшов багатотисячний мітинг проти уряду і на підтримку президента.

Окрім прапорів Чехії, демонстранти несли прапори Євроунії та України.

 

 

У Празі у неділю, першого лютого, відбувся масовий мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела у його протистоянні з павопопулістським урядом країни. Про це повідомляє видання České noviny. Тисячі людей вийшли на вулиці на заклик громадянської ініціативи «Мільйон миттєвостей за демократію» (Milion chvilek pro demokracii).

 

Учасники зібралися на Староміській та Вацлавській площах у центрі міста. За оцінками організаторів, у мітингу взяло участь від 80 до 90 тисяч осіб. Окрім прапорів Чехії, демонстранти несли прапори Євроунії та України.

 

Водночас активісти оголосили про збір мільйона підписів на підтримку президента та намір згодом провести ще масштабніший мітинг. Станом на ранок понеділка було зібрано понад 620 тисяч підписів.

 

Причиною протестів став конфлікт, що загострюється, між Петром Павелом і новим правопопулістським урядом на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем. Він розгорівся після відмови президента призначити Філіпа Турека (Filip Turek) – почесного голову партії «Автомобілісти за себе», яка входить до урядової коаліції, – міністром захисту довкілля. Павел пояснив своє рішення тим, що Турек раніше допускав висловлювання, які, на його думку, «несумісні з посадою міністра у демократичній державі».

 

Президент також публічно звинуватив міністра закордонних справ та однопартійця Турека Петра Мацинку (Petr Macinka) у спробі чинити на нього тиск та фактично шантажувати його через це призначення. Підтримку Павелу висловили представники проєвропейських партій, які перебувають в опозиції.

 

Лідер руху «Мільйон миттєвостей» Мікулаш Мінарж (Mikuláš Minář) заявив на мітингу, що Чеська Республіка не повинна повторювати помилку Словаччини, де «бандитські напади уряду» відбили бажання президентки Зузани Чапутової (Zuzana Čaputová) захистити свій мандат. За його словами, протягом двох тижнів у кожному муніципалітеті, де є зацікавлені сторони, люди повинні висловити свою підтримку Петру Павелу. Він також закликав громадян взяти участь у заході на підтримку України, який відбудеться 21 лютого на Староміській площі.

 

02.02.2026

