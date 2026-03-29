У багатьох містах США відбулися масові акції протесту проти політики Трампа.

Вони проходили під гаслом No Kings.

У суботу, 28 березня, на вулиці міст у Сполучених Штатах вийшли мільйони протестувальників проти політики президента країни Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. За підрахунками організаторів, які проводили демонстрації під гаслом No Kings («Жодних королів»), сумарно у понад 3300 акціях взяли участь близько восьми мільйонів осіб.

Організатори акцій – коаліція громадянських ініціатив – звинувачують Трампа у підриві демократичних інститутів та надмірній концентрації влади. Демонстранти на акціях також висловлювали невдоволення війною США й Ізраїлю проти Ірану та посиленням міґраційної політики.

Наймасовіші мітинги відбулися в Нью-Йорку, Далласі, Філадельфії та Вашінґтоні. Проте, як зауважують політичні оглядачі, дві третини заходів No Kings відбувалися за межами великих міст, що майже на 40% більше для менших громад порівняно з першою мобілізацією руху в червні минулого року.

Один зі знакових мітингів відбувся в столиці штату Міннесота, місті Міннеаполісі, де в січні пройшла хвиля масових протестів проти Трампа та міґраційних служб. На акції серед інших учасників виступив легендарний американський співак Брюс Спрінґстін. Музикант виконав свою пісню Streets of Minneapolis – баладу, в якій критикує імміґраційні репресії Трампа та оплакує смерть Рене Ґуд (Renee Good) та Алекса Претті (Alex Pretti), яких застрелили в Міннеаполісі співробітники Федеральної імміґраційної служби.

Демонстрації No Kings відбулися і за межами США – зокрема в таких містах Європи, як Париж, Лондон, Берлін, Лісабон тощо. На акціях були помічені плакати, на яких Трамп був названий «фашистом» та «воєнним злочинцем». Учасники демонстрацій закликали до його імпічменту.