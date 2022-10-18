Синод ПЦУ дозволив єпархіям проводити різдвяну літургію 25 грудня.

Священний Синод Православної Церкви України дозволив своїм єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня.

Про це йдеться у рішенні №19 "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р.", поінформували в ПЦУ.

"Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), вирішив: Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

Минулого року глава Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що особисто він підтримує перехід на святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово.

"Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити. Але традиція є традицією – укорінилася настільки, що якщо ми перейдемо, то в більшості випадків, я переконаний, храми 25-го будуть порожніми, а 7-го повними. І тому треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо, і коли ми всі разом. Але цей процес поступово, як ми бачимо, продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться", – сказав владика.

Волинська єпархія ПЦУ першою провела різдвяну літургію 25 грудня. Це сталося ще у 2019 році. Богослужіння особисто очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич).

У першому різдвяному богослужінні ПЦУ за новоюліанським календарем взяв участь ще один архієрей ПЦУ – єпископ Херсонський і Каховський Борис (Харко).

Перехід на святкування Різдва 25 грудня за новим календарем також підтримував митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

Священний синод ПЦУ засудив самодіяльність митрополита Михаїла, але при тім дозволив звершувати молебень із акафістом і виконувати колядки на новостильне Різдво 25 грудня, а також створив у структурі Церкви спеціальну календарну комісію.

"Непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців. Тому Священний синод засудив самовільне, одноосібне рішення преосвященного Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, про внесення змін до церковного календаря, яке є порушенням канонічного порядку. Втім, Синод дозволив там, де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок", – коментували тоді в ПЦУ.