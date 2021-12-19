Митрополит  Епіфаній заявив, що хоче виправити помилку календаря і святкувати Різдво 25 грудня.

Глава Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово, бо нарід ще не готовий до таких змін.

І ця внутрішня причина є основним гальмом переходу. Він сподівається, що свідомість необхідності такого переходу у православної пастви дозріє протягом десяти років, однак відзначив, що за час епідемії хвиля обговорення дати святкування Різдва Христового дещо спала порівняно з позаминулим роком.

До цього переходу до новоюліанського календаря Православна Церква України, як любляча мати, планує поблажливо послабити піст на два дні 31 грудня і 1 січня, "бо, є зустріч Нового року".

Свої міркування і сподівання стосовно календарних проблем митрополит Епіфаній висловив під час «Суботнього інтерв'ю» Радіо Свобода:

– Ще одне питання, яке так само трохи пов’язане і з політичним питанням, але і з традиціями. І про це так само люди щоразу запитують. Стосовно святкування Різдва за григоріанським календарем. Держава зробила вже перший крок, зробивши цей день святковим, вихідним. Але ви говорили, по-перше, що ситуація на кордонах небезпечна і без того, а це призведе, очевидно, до ще більшого розколу. І все-таки це більше пов’язано з зовнішньополітичною ситуацією чи з традиціями всередині?

– Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти. Я насправді не проти переходу, але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти.

В нас і так розділень є достатньо. Нас намагаються ділити і за мовою, і за релігією, за іншими якимись чинниками. Але ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Хоча ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити. Але традиція є традицією – укорінилася настільки, що якщо ми перейдемо, то в більшості випадків, я переконаний, храми 25-го будуть порожніми, а 7-го повними.

І тому треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо, і коли ми всі разом. Але цей процес поступово, як ми бачимо продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться.

– Тобто років за 10 це зміниться, так?

– Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити.

– Але ж традиції традиціями. Я згадую святкування Нового року. Це піст, але олів’є, шуби, холодці... Без цього не обходиться, очевидно, в більшості родин.

– Ну, так. До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних Церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, Церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами.

І тому Церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою.