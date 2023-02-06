УГКЦ оголосила, що Різдво в 2023 році буде святкуватися 25 грудня.

Архиєрейський синод УГКЦ, провівши попередні консультації з духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, вирішив:

А. УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.

Б. Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого".

Про це йдеться у 5-й постанові синодальної сесії.

Про це заявив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у понеділок в етері "Живого телебачення". Саме рішення було прийняте 1–2 лютого на 93-й сесії Архиєрейського синоду УГКЦ.

Зміна стосується лише т.зв. нерухомих свят, Пасхалії залишаться по-старому.

"Ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят 1 вересня. 1 вересня буде тільки 1 вересня. Так само, як, скажімо, є Новий рік, потім кажемо – Старий Новий рік, 1 січня і 14 січня. Богу дякувати, що ми від цього вже відійдемо, і не буде в нас старого і нового початків церковного року – 1 вересня ми розпочнемо новий церковний рік за григоріанським календарем для нерухомих свят", – оголосив Блаженніший.

Відповідаючи на запитання, чи суспільну дискусію довкола календаря не звужено лише до святкування Різдва, Глава УГКЦ сказав: "Я б підкреслив ще сильніше. Це не тільки Різдво... Таким чином, ця календарна реформа у нас стосується усіх свят. Тому нам справді потрібно буде перелаштуватися трохи на новий, я б сказав, лад щодо їхнього святкування. Бо треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявлення 6 січня".

Кир Святослав висловив надію, що ті переговори, які ведуться всіма гілками християнства, у контексті приготування до відзначення в 2025 році 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї від 29 травня до 25 серпня 325 року, на якому, власне, було визначено календарні принципи церковного життя і встановлено час святкування Великодня у першу неділю після першої повні по весняному рівноденні (Нікейський символ віри було оприлюднено 19 червня), прийдуть до спільного рішення – і Великдень святкуватимемо всі разом.

Глава Церкви нагадав, що в УГКЦ домовилися – календарна реформа відбудеться тоді, коли до цього дозріють віряни. Суспільна дискусія засвідчила, що люди готові до переходу на новий календар, і Церква на це відгукнулася. Обґрунтовуючи перехід на григоріанський календар, глава УГКЦ зізнався, що ще давніше Церква виставила внутрішній критерій: переходити на новий стиль варто, коли перехід схвалюватимуть більше 70%. Теперішні ж опитування показують, що нині перехід підтримують більше 90% вірних УГКЦ.

"В останньому півріччі відбулася зміна. Ще на початку 2022 року питання календаря розділяло українців. Пізніше, зокрема через війну, питання календаря вже не так розділяло, як об’єднувало людей. Одностайність українців почала зростати", – констатував Кир Святослав.

Водночас, як повідомив Блаженніший Святослав, для окремих парафій за їхнім проханням можуть надавати дозволи на дотримання старого календаря – "даємо час, щоби вони дозріли".