237-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:03 Оператори підводного безпілотника норвезької компанії Blueye Robotics здійснили зйомку на місці однієї з точок розриву "Північного потоку – 1" на дні Балтійського моря. Обстеження виявило, що газотягу не вистачає близько 50 метрів труби. Поліція Данія вважає, що таке могло статися лише внаслідок "потужних вибухів", передає BBC.

16:50 Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T уже інтегровано в систему протиповітряної оборони України, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави", – сказав Ігнат під час брифінґу.

16:38 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціює розірвання дипломатичних відносин з Іраном. "З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у звʼязку з появою повідомлень про можливе продовження постачань Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд Президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", – сказав Кулеба на брифінґу. Міністр зазначив, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, Київ займе дуже чітку і чесну позицію. "Припинить Іран постачати зброю Росії – будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин", – зазначив голова МЗС. Також Кулеба назвав дії Ірану підлістю та брехнею, яку Україна не буде терпіти, адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи про те, що він виступає проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну із сторін. Він наголосив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною, передає "Укрінформ".

15:53 Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по об'єктах критичної інфраструктури в Києві, загинуло троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. "В результаті атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури", – сказав Кличко. з його сліВ, заатаковані об'єкти зазнали значних пошкоджень. "Із цим пов’язане тимчасове відключення електро- та водопостачання в окремих районах столиці", – визнав Кличко.

15:46 Верховна Рада конституційною більшістю схвалила у першому читанні законопроєкт №7606, за яким при отриманні громадянства України для іноземців мають вводитися обов'язкові іспити з основ Конституції, з історії України та з української мови.

14:55 У Львові після восьмимісячної паузи відновили роботу чотири заклади швидкого харчування McDonald's: працюють установи на проспекті Шевченка, 7, проспекті Чорновола, 12, проспекті Свободи, 35, у Сокільниках на Стрийській, 30а.

14:30 Росіяни обстріляли Курахівську ТЕС на Донеччині. Під обстріл потрапила інфраструктура у самому місті Курахове та в селі Сонцівка, повідомив міський голова Роман Прядун. Є поранені.

14:16 Служба безпеки України звинувачує керівництво Державного підприємства "Антонов" у втраті літака АН-225 "Мрія". Згідно з даними слідства, керівники концерну не вжили усіх заходів для збереження "Мрії", а працівники перешкоджали силам оборони організовувати протиповітряну та наземну охорони літаків.

13:59 У звільненому від росіян місті Лиман ексгумували тіла п'яти вбитих дітей – трьох дівчат і двох хлопців. Дослівно: "Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів. Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", – поінформували у Нацполіції.

13:31 Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу. За таку заяву проголосувало 287 народних депутатів. Як зазначається у заяві, Верховна Рада бере до уваги проголошення 25 листопада 1990 року Загальнонаціональним з’їздом чеченського народу декларації про державний суверенітет Чеченії (Нохчийчоь), на основі реалізації чеченським народом свого права на самовизначення, закріпленого у Статуті ООН, а також проголошення Чеченською Республікою Ічкерія незалежності після розпаду СРСР 12 березня 1992 року. Верховна Рада заявила про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою територією Росії внаслідок збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН. Видання "Главком" публікує фотокопію тексту.

13:23 Україна у вівторок отримала 2 мільярда євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ці кошти підуть на підтримку економічної стабільності України. Європейська допомога дозволить покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Ці 2 мільярда є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро, передбаченого для України.

12:46 З-під завалів будинку в центрі столиці, по якому вчора влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки. Це вже п’ята жертва атаки Росії на столицю 17 жовтня. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають, повідомив міський голова Віталій Кличко.

12:01 Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив на Півдні російський штурмовик Су-25. Про це повідомило повітряне командування "Південь". Загалом 18 жовтня сили та засоби Повітряних сил ЗСУ збили 12 повітряних цілей. Уночі військовики знищили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними – перехопили чотири крилаті "Калібр" та один дрон-камікадзе, крилату ракету Х-101/Х-555.

11:42 У Києві в результаті ракетних обстрілів росіян пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури. Триває ліквідація надзвичайної ситуації, на місцях працюють аварійно-рятувальні служби. У багатьох будинках на лівому березі обмежили надання послуг електро- та водопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко. У деяких будинках можливе зниження тиску у водогоні, зміна кольору та прозорості води. "Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо. Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – максимально економно витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води та зробити запас", – звернувся Кличко.

10:38 Росіяни вранці повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії "ДТЕК Енеро". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені, енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень, повідомляє ДТЕК.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 10 жовтня Росія зберігає посилений темп завдання дальніх ударів по об’єктах на всій території України. По них б'ють крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони у ролі «земля-земля» та наданими Іраном безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Цілком імовірно, що основною метою цієї кампанії ударів є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України.

Оскільки Росія з серпня зазнає невдач на полі бою, у неї посилилося бажання завдавати ударів, крім українських військових об'єктів, по цивільній інфраструктурі.

09:33 У Києві три ворожі удари в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

09:25 Україна отримала від Італії новий пакет військової допомоги, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні за надання нового пакета військової допомоги Україні, що допоможе значно посилити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку", – зазначив Резніков у twitter.

09:23 У Житомирі в результаті вранішнього ворожого обстрілу є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. В місті зникло електро- та водопостачання.

09:21 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 65 850 (+530) осіб, танків – 2548 (+11) од., бойових броньованих машин – 5219 (+14) од., артилерійських систем – 1622 (+23) од., РСЗВ – 372 (+6) од., засобів ППО – 188 (+1) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35) од., крилатих ракет – 318 (+2) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3985 (+16) од., спеціальної техніки – 144 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

74,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

30,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,4% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

52,6% артилерійських систем (з них 2,7% за минулий тиждень),

33,4% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

27,3% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:52 У Дніпрі внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. В деяких районах міста може бути відсутнє електро- та водопостачання.

08:48 На Миколаївщині знищили 5 безпілотників-камікадзе типу Shahed-136, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Чотири дрони збили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один – бійці Сил територіальної оборони.

08:38 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прописати у дев'ятому пакеті антиросійських санкцій відключення нових російських банків від системи SWIFT. Про це голова МЗС заявив у своєму зверненні, коментуючи переговори з іноземними колегами. "Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди. Немає раціональних пояснень цьому", – сказав Кулеба. Міністр не сприймає риторики про санкційну "втому". "Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова – що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, а вони не можуть втомитися застосовувати санкції", – наголосив голова українського МЗС.

08:23 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області; Нова Кам’янка і Білогірка Херсонської області. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”, 38 з яких збито українськими воїнами. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда і Дмитрівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка; на Лиманському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використовував і ударні БпЛА; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них – Білогір’я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко. На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА. Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети. Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська 17 жовтня завдали ударів бойовими дронами та ракетами по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

• Удари російських безпілотників по житлових районах Києва 17 жовтня свідчать про те, що російські сили надають перевагу психологічному терору над відчутними досягненнями на полі бою.

• Євгеній Пріґожин і афілійовані Telegram-канали все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів, що може підточувати Кремль.

• Братовбивча сутичка між мобілізованими військовослужбовцями на полігоні в Бєлгородській області 15 жовтня, ймовірно, є наслідком того, що Кремль постійно покладається на громади етнічних меншин, щоб вони несли тягар мобілізації в Російській Федерації.

• Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном, щоб отримати безпілотники та ракети для, ймовірно, компенсації свого все більш виснаженого ракетного арсеналу.

• 17 жовтня в Єйську Краснодарського краю біля житлового будинку розбився російський Су-34.

• Російські джерела продовжували обговорювати можливі українські контрнаступальні операції на північний захід від Сватового 16 і 17 жовтня.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що 16 і 17 жовтня українські війська проводили контрнаступальні дії в Херсонській області.

• Російські війська 16 і 17 жовтня проводили наземні штурми в Донецькій області.

• 16 і 17 жовтня українські війська продовжували завдавати ударів по зосередженню російської живої сили і техніки в Запорізькій області.

• Російська влада продовжила заходи щодо встановлення повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

• 17 жовтня влада Москви оголосила про завершення часткової мобілізації в місті ймовірно, намагаючись придушити критику москвичів.

• Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують рекламувати програми «вакацій» для жителів окупованих Росією територій, ймовірно, як привід для депортації громадян України та переселення громадян Росії.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":