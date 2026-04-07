Східні мотиви

Увага світової спільноти остаточно зсунулася на терени, де колись відбулася військова екскурсія Олександра Македонського з друзями. Огляд подій тижня в Україні.

Візити тижня

Орієнтальна екзотика очевидно сподобалася президентові України і після продуктивних подорожей до Ер-Ріяда, Абу-Дабі, Дохи та Аммана Володимир Зеленський відвідав Стамбул і Дамаск. В місті над Босфором він в чергове почув від Реджепа Ердогана, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та РФ. «Домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід», - відзвітував про результати подорожі Зеленський і з турецьким міністром закордонних справ вирушив в Дамаск.

У столиці Сирії Зеленський поговорив з місцевим президентом Ахмедом аш-Шараа і люди з гарною пам’яттю (і ті, хто дружить з пошуковими системами) пригадали, що останній раз лідери України і Сирії (тоді то були Кучма і Асад) зустрічалися 24 роки тому.

Реальні результати від близькосхідних зустрічей широкому загалу не афішуються і інформація обмежується офіціозом про наміри «спільно працювати над посиленням безпеки та створенням нових можливостей для розвитку обох країн». А за словами президента Зеленського, результатами зустрічі між країнами є домовленості, зокрема щодо обміну військовим досвідом, оборонного співробітництва та безпеки.

Тепер для збереження балансу українському лідеру пасувало б відвідати Далекий Схід і привезти з Пекіну, Токіо і Сеулу якісь життєстверджуючі звіти.





Саміт тижня

Заклик голови Верховної Ради Руслана Стефнчука до закордонних партнерів «бути голосом Бучі у своїх країнах: не дайте світу звикнути до війни. Станьте тими, хто не просто спостерігає за історією, а тими, хто її захищає» став лейтмотивом заходу під назвою Bucha Summit-2026.

І цього разу вітчизняне зовнішньополітичне відомство спрацювало належним чином, бо команді Сибіги вдалося зібрати в Бучі (четверту річницю звільнення містечка відмічали 31 березня) представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас, комісара ЄС з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, спікерів парламентів Болгарії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Фінляндії (всього 22 представники парламентів і парламентських асамблей).

Bucha Summit-2026 ухвалив спільну заяву щодо необхідності розслідувати кожен воєнний злочин РФ, покарати винних і не допустити повторення. У підсумковому документі саміту у Бучі було зафіксовано, що російська агресія проти України є незаконною, неспровокованою і невиправданою, а Спеціальний трибунал щодо злочину агресії має бути створений якнайшвидше.

Крім заяв і декларацій західні партнери напередодні саміту представили щось більш матеріальне - Єврокомісія схвалила робочу програму на 1,5 мільярда євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) для модернізації європейської оборонної промисловості, що передбачає посилення співпраці з Україною. Так понад 700 мільйонів євро виділяється на збільшення виробництва антидронових систем, ракет та боєприпасів, і ця сума включає 260 мільйонів євро в межах Інструменту підтримки України (USI).

Помилка тижня

Науково-технічний прогрес іноді ніякого позитиву не несе, а може навіть спричинити збитки. Так сталося з системою «Оберіг», яка зробила нерви українським жінкам. Після достатньо великої кількості інформації в соціальних мережах про мобілізацію жінок до лав ЗСУ мусила реагувати прес-служба Сухопутних військ, де заспокоїли: «В законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою».

Чому з’явилася інформація про жіночу мобілізацію в Сухопутних військах також пояснили: «Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему “Оберіг” у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків».

Найдурніше в цій ситуації те, що змінити інформацію щодо помилкового обліку в ТЦК та СП неможливо, бо, як пояснили в прес-службі Сухопутних військ, в системі “Оберіг” немає змоги видалити відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами.

В прес-службі пообіцяли і ще раз заспокоїли: «Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі “Оберіг”».





Кримінал тижня

Відновлення серіалу «Операція «Мідас» пройшло не так щоб кволо, але й без особливого ентузіазму. Інтриги до сюжету трохи додала історія про підпис генерального прокурора, який мав з’явитися під документами до Міністерства юстиції Ізраїлю необхідними для запиту на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, і два тижні не з’являвся. Потім, зі слів працівників Офісу генпрокурора, стало відомо про процесуальні і технічні помилки в тих документах, які готувало НАБУ і коли прокурори з антикорупціонерами всі блуди виправили, укомплектували 24 томи матеріалів і підготували текст самого запиту, то всі папери успішно відправилися в Ізраїль.

Тепер станеться чергова пауза поки ізраїльська юстиція знайомитиметься з творчим доробком українських колег. Можливо, будуть знайдені ще якісь помилки які з більшою чи меншою оперативністю виправлятимуться.

Потім з Тель-Авіва чи Єрусалиму до Києва надійде повідомлення, що видавати громадян Ізраїлю якось не прийнято і перше в себе на кордоні з’ясуйте «хто кому Рабінович». А може навіть і такої реакції не буде, бо Ізраїль зараз і в найближчому майбутньому має чим зайнятися і без українських прокурорів.



