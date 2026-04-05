Зелений спогад

«Хлоп як дуб» – чув я не раз за свого дитинства. Подобалося це порівняння. Та й інші вислови: «На хлопський розум», себто «на здоровий глузд», без «дум трýдних»; «Сонце вже на хлопа», тобто – до заходу (таким був сільський «годинник»; для міста – не годився: ні обрію тут, ні «хлопа»); «По копі – по хлопі» – й подібні, що пахнуть селом, далекі голоси... Чую – й татів, з ноткою гумору, але й прихованого суму, такий далекий, але й дедалі ближчий для душі голос: «Хлопе, старíєш...» – проводячи широкою долонею по вже жорсткому моєму підборідді...

Отож: «хлоп», «хлопчик», «хлопець», а далі – «козак»: «Еней був парубок моторний / І хлопець хоч куди козак». Згодом – у Шевченка: «І дуб зелений, мов козак, / Із гаю вийшов та й гуляє...» Тут же й пісня: «Віє вітер, віє буйний, / Дуба нагинає...»

Запам’ятався на сторінках одного зі стрілецьких пісенників образ (тонке перо графіка, чи не Івана Іванця): могутній дуб, якого нагинає (тому й зламати не може) ще могутніша, але невидима потуга – вітер. Дає себе бачити, буйний, – виявом своєї сили й тугого, невтримного лету: нагинає кремезного дуба, зриває з нього лист і стрімко несе з собою ген у далекі світи...

Не такої, як дуб, незламної могуті – явір: «Стоит явор над водою, / Все кивает головою. / Буйны вітры повівают, / Руки явору ламают...» Чомусь саме цей образ із знаменитої вісімнадцятої пісні Сковороди ввійшов у душу так глибоко, як і той – з пісні про дуба, якого нагинає вітер; саме так: «якого нагинає вітер», а не «який гнеться під вітром» – згадаймо у Руданського: «Нехай гнеться лоза...»

Увійшов в душу глибоко, а може й глибше. Бо саме у Сковороди у тих кількох, здавалось би, простих пісенних словах (може, й завдяки тій простоті) відчуваємо не лише душею, а наче й тілом біль дерева, якому вітри «ламають руки» (кажемо ж: «ламати» руки, «викручувати» руки тощо). Бачимо, як у тому болю, зрослий на горі, де вітри й блискавиці (земна й небесна кара для тих, хто «вгору дметься»), він «все кивает головою» – єдине, чим може виявити своє страждання...

Воно ж, яворове страждання, – без вини. Не він же, явір, обрав те високе місце, як і дуб свого зросту не обирав – така їхня доля («За що ж ти караєш її, молоду?» – спадає на думку). Інша річ «вербочки». Ті – «шумят низко»... Але і їм невесело. Та хто б веселився, споглядаючи ввесь свій вік одне й те ж саме: невпинний плин часу, що забирає з собою, рік за роком, їхнє листячко... Сумують, страждають – по-своєму...

Є страждання, а є, згадаймо ще раз, спів-страждання – «sym-pathia». З часом, в міру відходу людини від живої природи, це слово втрачало свою первісну глибину, стало просто «симпатією». Зберіг її, ту глибину, у своїй чутливій душі автор «Божественних пісень», для якого природа в усій її красі й гармонії – творіння Бога.

І все ж біль дерева відгукується болем у людському серці («Я бачив, як вітер берізку зломив»), хай не в кожному й не завжди. Й воно, дерево, зараджує людському болю. Шукаємо ж свого, помічного, горнемось до нього, дослухаємося до високого, молитовного шепоту листя, до глибокого, яким мовчить корінь, земного мовчання. А коли страждати вже не в змозі, то людина й стає деревом («Тополя»). Дерева ж, «верби і тополі», йдуть, співчутливі, за тим, хто залишився лежати на «чужому полі»...

Серед каменю, пластику й скла, серед «щоденних турбот і тривог ненастанних» – шукаємо дерева, не лише «свого», а взагалі дерева, хай і зрізаного. Шукаємо якоїсь речі, яка була деревом. Бо ж і від неї, тієї речі, напливає на нас таке бажане для тіла й душі й таке давно вже забуте, а таке ж солодке колись – колискове (та й колоскове, польове) пісенне тепло!..

Й насамкінець – про заголовок. Не забуваймо, що «с-по-гад» – це щось глибоке, приховане, але найважливіше з того, про що спогадуємо, гадаємо; це те, що бачить і відчуває лише серце (згадаймо Богдана Лепкого: «Гадко! Куди ти? Куди?..»). Тому так важливо, надто у дні, коли все пробуджується до життя, – «серцем жити», повертатися до нього, до його часто такої болючої, а тим самим і рятівної пам’яті – про що, власне, й латинське слово («re-cordari», спогадувати – це повертатися до серця). Повертатися – щоб відчути себе часточкою живого світу, бо ж і в дерева, й не тільки в нього, – серцевина...

*

Помолодів старезний пень:

Де зріз – зелена порость,

Та всім вона – на сміх лишень –

Яка ж бо з неї користь?..

Раніше хтось присісти міг,

Щось рисували діти,

Ну а тепер – і сміх і гріх –

Той пень... став зеленіти.

Либонь, згадав, як хмар сягав

Край битої дороги,

Як ген за поле тінню слав

Гілля своє розлоге,

Як зі своєї висоти

Він бачив даль за даллю,

Як був з громами він на «ти»,

Та запізнавсь – зі сталлю.

Стряслась земля, ліси-бори,

Злетіла птаства зграя...

Тепер на велета згори –

Й малеча поглядає...

Та йно весна, із того пня –

Зелений спогад – порость:

Така вже з неї, хай сумна,

Для рештки дуба користь.