1507-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 885 із 1053 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1286,6% артилерійських систем (з них 11,6% за минулий тиждень),

153,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

95,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Якщо Росія обере шлях деескалації, то може відбутися тристороння зустріч у квітні, травні чи червні, це будуть ключові для них місяці, але Україні буде дуже складно до вересня, заявив президент України Володимир Зеленський:

"На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін. Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. Цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку".

09:45 Росіяни вночі атакував портову інфраструктуру на Одещині, внаслідок чого вибуховою хвилею повідомили в Адміністрації морських портів України.

09:40 Вночі Одеська область зазнала масованої атаки ворожих безпілотників, які вдарили по енергетичній та портовій інфраструктурі, спричинивши пошкодження об'єктів та порушення в електропостачанні, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:35 Внаслідок російських атак по Запорізькій області протягом доби, які охопили 42 населені пункти, загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранення повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по 18 населених пунктах Харківської області за допомогою безпілотників різних типів, РСЗВ та КАБів, одна людина загинула, ще 5, у тому числі троє дітей, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:25 Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення діями Ірану щодо стягнення плати з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку.

"Є повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку – краще б цього не було, а якщо стягує, то краще б їм зупинитися зараз!"

09:15 Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяви Кремля щодо можливості Великоднього перемир'я заявив, що Україна готова до "дзеркальних кроків" і вже пропонувала припинення вогню на період Великодніх свят, наголосивши на важливості безпеки для громадян та реального руху до миру.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Олександрівка, Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине, а також Радісне на Херсонщині. За минулу добу авіація Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та в сторону Охрімівки. На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог дев’ять разів атакував у районі Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового та в бік Ківшарівки, Куп’янська. На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки, Твердохлібового. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Озерного. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине, Новопідгороднє, Муравка. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Мирного, Андріївки-Клевцового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, п'ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2232 безпілотних літальних апарати, 183 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські та українські ЗМІ, судячи з усього, підтверджують повідомлення з лінії фронту про те, що українські війська здобули перевагу над російськими силами у використанні безпілотників на полі бою. Ця перевага, ймовірно, сприяє зупинці наступу російських військ та нещодавнім українським контрнаступам.

• Зростання кількості ударів українських сил по російських системах протиповітряної оборони та підвищення рівня перехоплення дронів сприяли нещодавнім успіхам України на полі бою.

• Неперевірені повідомлення свідчать, що Кремль приватно визнає перевагу України в операціях з використанням дронів на полі бою та у виробництві оборонної промислової бази.

• Кремль розгортає російські військові кораблі для супроводу російських танкерів, які обходять санкції, через Ла-Манш.

• Російські війська продовжують проводити таємні операції підводних човнів поблизу британських підводних оптоволоконних кабелів та трубопроводів у Північній Атлантиці.

• Українські війська використали безпілотники для знищення контрольованого Росією мосту в окупованій Херсонській області, можливо, вперше в історії бойових дій.