1504-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Три людини загинули та ще дванадцять дістали поранення внаслідок російського удару по автобусу у Нікополі вранці.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 12 населених пунктах області за допомогою безпілотників різних видів, 6 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:25 На Дніпропетровщині у Покровській громаді Синельниківського району через атаки РФ загинув 11-річний хлопчик, троє людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Також є двоє постраждалих у Павлоградському районі, в Апостоловому на Криворіжжі через атаки РФ пошкоджена інфраструктура.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Орли, Новоселівка, Відрадне, Писанці, Лісне, Просяна; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Свобода, а також Мала Слобідка на Сумщині. За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 93 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення. На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці та в бік Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Піщаного та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки, Курилівки. На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка. На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 13 разів у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград. На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив чотири бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 1945 безпілотних літальних апаратів, 248 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Розширювана Україною кампанія ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі дозволяє скористатися перенавантаженням російських систем ППО та завдає значної шкоди російським можливостям з експорту нафти.

• Російські військові блогери продовжують критикувати неефективність російських систем ППО та підкреслювати вплив українських ударів.

• Російські збройні сили стикаються з кадровими проблемами і не в змозі набрати достатню кількість контрактників для заміщення втрат на передовій.

• Міністерство оборони Росії намагається залучити додаткові кадри з інших джерел, незважаючи на фінансові та соціальні витрати.

• Росія стикається зі зростаючими проблемами з набором персоналу, оскільки кількість росіян, готових підписати контракти, зменшується, незважаючи на зусилля Кремля щодо збільшення підписних премій та залучення додаткових джерел людських ресурсів.

• Західні партнери України продовжують надавати Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.