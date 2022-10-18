Голову відомства кібербезпеки ФРН звільнили за зв’язки із Росією.

Евентуально Арне Шьонбом мав зв’язки з російською компанією ИнфоТеКС, заснованої колишнім співробітником КДБ.

 

 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) звільнила у вівторок, 18 жовтня, голову Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) Арне Шьонбома (Arne Schönbohm) у зв'язку зі звинуваченнями у занадто тісних зв'язках із Росією. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на заяву Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

 

Речниця Міністерства пояснила, що рішення Фезер заборонити Шьонбомові вести офіційну діяльність як голові BSI набуло чинності негайно. У МВС зазначили, що обвинувачення, яке широко обговорюються в ЗМІ, «ґрунтовно підірвали необхідну громадську довіру до Шьонбома як до нейтрального і неупередженого керівника важливого відомства Німеччини в сфері кібербезпеки».

 

Згідно з розслідуванням, яке провели німецькі журналісти, а передовсім суспільно-правовий телеканал ZDF, Арне Шьонбом підтримував тісні зв'язки з асоціацією «Рада з кібербезпеки Німеччини» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), яку підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами. Автори розслідування, зокрема, з'ясували, що берлінська фірма Protelion GmbH, яка входить до цієї асоціації, до кінця березня працювала під назвою Infotecs GmbH і була «донькою» російської компанії ИнфоТеКС («нформационные технологии и коммуникационные системы»), заснованої колишнім співробітником КДБ Андрієм Чапчаєвим.

 

З початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки. Так, у травні російські гакери вчинили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Атак зазнали, зокрема, портали Міністерства оборони, Бундестаґу, федеральної поліції та низки поліційних служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца. Відповідальність за атаку взяло на себе гакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.

18.10.2022

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