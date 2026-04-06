1503-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (81%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2069 із 2245 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1278,9% артилерійських систем (з них 12,6% за минулий тиждень),

153,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Відомо про 3 загиблих та щонайменше 15 постраждалих (з них 13 госпіталізовано) внаслідок нічної атаки по Одесі, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Приморському районі Одеси росіяни завдали руйнувань житловому багатоповерховому комплексу та семи приватним будинкам. У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

09:30 Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області за допомогою безпілотників різних видів та КАБів, четверо людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області; Розлив та Зорівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки. На Лиманському напрямку противник двічі атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 940 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 1953 безпілотні літальні апарати, 259 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом останніх двох тижнів (починаючи з ночі з 22 на 23 березня) українські сили активізували кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі, зосередивши увагу на російському порту на Балтійському морі та нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області, що має вирішальне значення для російського експорту нафти.

• Обмеження наявних російських засобів протиповітряної оборони та труднощі, пов’язані із захистом великих інфраструктурних об’єктів на відстані у тисячі кілометрів, перешкоджають зусиллям Кремля щодо захисту від українських ударів на великі відстані.

• Українські контрнаступи в напрямках Гуляйполя й Олександрівки продовжують зривати російські зусилля в напрямку Покровська та російський весняно-літній наступ на всьому театрі воєнних дій.

• Українські контрнаступи в напрямках Гуляйполя й Олександрівки продовжують ставити російське військове командування перед дилемами, з якими перенапружені російські сили, здається, не можуть впоратися.

• Росія продовжує застосовувати газові гранати під час ударів хімічною зброєю на передовій, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю, яку вона підписала.

• Російські сили запустили 93 безпілотники проти України.