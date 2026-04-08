1505-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,7% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

140,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1283,1% артилерійських систем (з них 12,9% за минулий тиждень),

153,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

95,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Росіяни вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого в Ізмаїлі зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів портової інфраструктури одного з підприємств, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

09:35 Одна людина поранена внаслідок російської атаки на Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Переговори між США та Іраном щодо укладення мирної угоди відбудуться у п'ятницю, 10 квітня, Ісламабаді в рамках двотижневого припинення вогню, оголошеного обома сторонами, пише портал Axios. Американську делегацію, ймовірно, очолить віцепрезидент Венс.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бувалине, Товстодубове Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області та міста Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та артилерійську систему окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили шість ворожих атак, противник здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаударів, застосувавши десять керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман та в бік Графського. На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Піщане та Новоосинове. На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік населеного пункту Твердохлібове. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки й Озерного. На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник 12 разів атакував у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Вербове, Січневе, Вороне та в бік населеного пункту Лісне. На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1960 безпілотних літальних апаратів, 241 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:10 Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну буде зупинено.

08:10 Ізраїль приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, оголошеного президентом США Дональдом Трампом, повідомляє CNN,

08:10 Президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування та напад на Іран на два тижні за умови повного, негайного та безпечного відкриття Ормузької протоки з боку Ісламської Республіки Іран.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують завдавати ударів безпілотниками, цілеспрямовано націлюючись на цивільне населення на півдні України, використовуючи шкоду цивільним як свідомий засіб ведення війни.

• Кремль продовжує створювати передумови для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії.

• Президент України Володимир Зеленський ще раз наголосив на готовності України оголосити перемир’я на час великодніх свят та/або припинити удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

• За повідомленнями, Кремль розглядає можливість заміни трьох російських губернаторів напередодні виборів у вересні 2026 року.

• Українські війська завдали удару по нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області та оборонному заводу у Воронезькій області.