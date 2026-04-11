1508-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, Чауда ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 758 із 927 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1288,7% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

153,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

96,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Впродовж минулої доби були зафіксовано 33 удари російських військ по 23 населених пунктах Сумської області, постраждали 23 людини, повідомили в Національній поліції України.

У Сумах травмовані 17 людей, пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок, дитячий садок, 10 легкових автомобілів.

У Конотопі поранення різних ступенів отримали четверо людей, пошкоджені об'єкти житлової, адміністративної та комерційної інфраструктури, зокрема багатоквартирні будинки, транспортні засоби, заклади торгівлі, фінансова установа, медичний заклад, а також інженерні мережі.

У місті Середина-Буда поранено жінку, внаслідок удару знищено приватний житловий будинок.

У селі Кровне Сумського району поранений чоловік, пошкоджено вантажний автомобіль.

У Ромнах внаслідок атаки пошкоджене електрообладнання підстанції.

09:45 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російський дрон пошкодив приватний будинок в Аджамській громаді Кіровоградської області, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

09:35 Дві людини загинули та дві постраждали внаслідок чергової атаки російських безпілотників по Одесі, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, будівля дитячого садка, об'єкти інфраструктури.

09:30 Російські війська за добу завдали 756 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, троє людей постраждали, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Російські дрони в ніч на суботу атакували дронами Лубенський район Полтавської області, одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено магазин та кав'ярню, є загиблий та постраждалий, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8162 дрони-камікадзе та здійснив 3188 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка, Орестопіль Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Чарівне, Різдвянка, Оріхів, Юрківка, Зарічне, Новоселівка, Барвінівка Запорізької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також два пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дванадцять бойових зіткнень, у районах населеного пункту Проходи та в бік Малої Рибиці; крім цього, ворог здійснив 130 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського. На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед поблизу Різниківки та Ямполя. На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ятнадцять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іванопілля та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Молодецьке, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. На Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове. На Гуляйпільському напрямку відбулося шістнадцять атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне, Залізничне та Святопетрівка. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили чотири ворожі атаки поблизу Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1440 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2014 безпілотних літальних апаратів, важку вогнеметну систему, 183 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль в односторонньому порядку оголосив короткострокове припинення вогню на всьому театрі воєнних дій на час православного Великодня.

• Російські війська надають пріоритет наступальним операціям у напрямку Гуляйполя, а не обороні від українських контратак у напрямку Олександрівки, проте, незважаючи на цей пріоритет, не досягають значного просування на захід від Гуляйполя.

• За повідомленнями, російські війська залучають стратегічні резерви для посилення своїх зусиль в Україні, але, схоже, не використовують ці резерви для підкріплення визначених пріоритетних операцій у Донецькій області.

• Кремль продовжує посилювати обмеження щодо Telegram.