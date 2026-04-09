1506-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1287 із 1467 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1285,1% артилерійських систем (з них 12,9% за минулий тиждень),

153,6% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Росіяни вночі атакували ударним дроном відділення "Нової пошти" у Новомиколаївці в Запорізькій області, внаслідок чого знищено понад 150 відправлень.

09:45 Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна та постраждали чотири людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали чотири людини, серед них двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Протягом минулої доби російська армія завдавала ударів по 18 населених пунктах Харківської області за допомогою безпілотників різних типів та КАБів, одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке, Чарівне, Веселянка, Микільське та Кушугум Запорізької області, а також Сваркове, Фотовиж на Сумщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та одну гармату противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням одного КАБ, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Ставки, Діброва, Новий Мир й Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка. На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував сім разів у напрямках населених пунктів Лісне, Олександроград, Новоселівка та в районі Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1040 осіб. Також ворог втратив танк, дві бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 2238 безпілотних літальних апаратів, 229 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує переслідувати експансіоністські територіальні цілі в Україні, що виходять за межі вимог про виведення українських військ з Донецької області.

• Українські технологічні розробки й інновації у сфері безпілотників продовжують надавати Україні тактичну та оперативну перевагу, тоді як російські війська зазнають значних втрат.

• Кремль продовжує проводити скоординовану інформаційну кампанію, спрямовану на посилення риторики щодо ядерної ескалації, ймовірно, з метою вбити клин між США та Європейським Союзом.

• Кремль, можливо, використовує свою програму «Час героїв», щоб замінити губернатора Бєлгородської області ветераном війни в Україні в рамках ширших зусиль з укомплектування урядових посад кадрами лояльних ветеранів.